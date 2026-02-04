‘La revuelta’ renueva en TVE por dos temporadas más, hasta 2028

Aitor Francesena pone la 'txapela' de campeón a David Broncano en su segunda visita a 'La revuelta'.

Fuentes cercanas al ente público confirman su continuidad y el aumento de costes, aunque el espacio sigue resultando más rentable que su predecesor en esa franja

La revuelta formará parte de la parrilla de La 1 al menos hasta 2028. El programa de David Broncano, cuyo contrato inicial de dos años finaliza a finales de este curso, seguirá compitiendo contra El hormiguero, según confirman a EL PAÍS fuentes cercanas tanto al programa como a RTVE.

El ente público ampliaría la presencia del programa durante otras dos temporadas, por lo que La revuelta podría sobrevivir así al mandato de Pedro Sánchez. Por cada uno de cuyos capítulos pagaría 98.600 euros en lugar de los 87.975 euros actuales, según ha adelantado El Confidencial y ha podido confirmar este periódico a través de fuentes de RTVE.

Contactado por EL PAÍS, el propio David Broncano no ha desmentido esta información y ha preferido no hacer comentarios al respecto.

La revuelta seguiría siendo más barato en cada emisión que su predecesora en esa franja horaria, la serie diaria 4 estrellas, cuyo coste era de más de 110.000 euros por capítulo. La producción del programa de entrevistas se mantiene con la presencia de El Terrat (The Mediapro Studio) y de Encofrados Encofrasa, la productora propiedad de David Broncano, Ricardo Castella y Jorge Ponce.

Esta renovación llega semanas después de que se anunciara que otro de los rostros estrella de las noches de La 1, Marc Giró, fichaba por Atresmedia para comenzar un programa semanal en La Sexta, neutralizando así uno de los éxitos de la cadena pública, Late Xou.

Este jueves 5 de febrero, a las 10:00, la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades acogerá la comparecencia periódica del presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López, para la contestación de un total de 23 preguntas presentadas conforme a la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado. Esas cuestiones se centrarán principalmente en torno al Consejo de Informativos de la cadena, pero puede surgir de forma espontánea el comentario sobre esta renovación.

El actual poder de López en RTVE le otorga, gracias al decreto gubernamental aprobado en octubre de 2024, amplios poderes para elegir y cesar a directivos y contratar o renovar programas.

La revuelta cerró su primera etapa con una cuota de pantalla del 13,5%. Aunque en lo que llevamos de esta segunda temporada esa media ha descendido en al menos un punto porcentual, el espacio sigue situándose por encima de los resultados mensuales de La 1.