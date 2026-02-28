Cazas del Reino Unido sobrevuelan Oriente Próximo “para proteger” sus intereses y los de sus aliados

Starmer rechaza participar directamente en los ataques contra Irán, pero da su apoyo a la misión de Estados Unidos e Israel

Cazas de combate de la Royal Air Force han sobrevolado Oriente Próximo en las horas posteriores a que comenzara el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha convocado a primera hora del sábado su gabinete de crisis COBRA para evaluar la situación, y ha comparecido poco después ante los medios para dejar claro que el Reino Unido “no había jugado ningún papel en los ataques” contra territorio iraní, pero había dado la orden de aumentar y coordinar la estrategia defensiva de las fuerzas británicas en la región.

“Nuestras fuerzas permanecen activas y los aviones británicos están hoy en el cielo como parte de las operaciones regionales coordinadas de defensa, para proteger a nuestros ciudadanos, nuestros intereses y los de nuestros aliados, como el Reino Unido ha hecho ya anteriormente, de acuerdo con la legislación internacional”, ha señalado Starmer.

El primer ministro británico ha intentado realizar un delicado equilibrio diplomático con su aliado Donald Trump. Downing Street había negado en las semanas previas a Washington el uso de sus bases militares en la isla Diego García del Archipiélago de Lagos y en Fairford para lanzar hipotéticos ataques contra Irán. Esa es la razón, según fuentes del Gobierno británico, para que Trump volviera a cargar con dureza contra el acuerdo cerrado entre el Reino Unido y Mauricio para la devolución del archipiélago.

En el ataque de este sábado, ninguno de los cazas de combate ha despegado de una base británica.

Pero el mes pasado, el Reino Unido desplegó Typhoons de sus fuerzas aéreas en Qatar, para proteger la base de Al Udeid y otras instalaciones militares. Además, otros seis F-35 y material de defensa aéreo llegaron a la base Akrotiri de la RAF en Chipre.

Starmer ha tenido en su comparecencia duras palabras contra el régimen de los ayatolás. “Irán puede detener ahora mismo todo esto. Debe evitar nuevos ataques, renunciar a su programa armamentístico y cesar la escandalosa violencia y la represión contra el pueblo iraní, que tiene derecho a determinar su propio futuro”, ha dicho.

El primer ministro británico ha intentado expresar, de modo indirecto, todo el apoyo posible a la acción llevada a cabo por su aliado estadounidense, pero sin darle su visto bueno oficial. El recuerdo de Tony Blair y su apoyo a la guerra de Irak sigue vivo entre los laboristas británicos.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, la laborista Emily Thornberry, ha defendido la necesidad del Reino Unido de resistirse a entrar en un conflicto que no considera conforme a la legalidad internacional. “No hay acuerdo del Gobierno británico para involucrarse en esto, y creo que es lo correcto. No creo que haya base legal para llevar a cabo esta actuación”, ha dicho, tras señalar que no veía al Reino Unido bajo una amenaza inminente.

Sin embargo, la oposición conservadora ha expresado mucho mayor entusiasmo y apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes. “Estoy con nuestros aliados en su empeño por cargar contra la amenaza de la República Islámica de Irán y su vil régimen. El mismo régimen que ha cometido atentados contra el Reino Unido y sus ciudadanos, y que busca fabricar armas nucleares que amenazaran a nuestro país, así como reprimir brutalmente las protestas a favor de la democracia de hace unos meses y asesinar a miles de sus propios ciudadanos”, ha escrito en X Kemi Badenoch, la líder del Partido Conservador.