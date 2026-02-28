Muere un montañero tras resbalar en una placa de hielo en Sierra Nevada
Los servicios de emergencias desplazados al corredor de Jerez del Marquesado (Granada) trataron de reanimarle sin éxito
Un hombre ha fallecido tras sufrir una caída mientras realizaba montañismo en un corredor de la localidad granadina de Jerez del Marquesado, según informa el servicio de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
Sobre las 13.20 horas de este sábado, el Teléfono de Emergencias 112 ha recibido varias llamadas de socorro por un hombre que había sufrido una caída tras pisar una placa de hielo y estaba gravemente herido en la zona de Circo Alhorí, en un corredor nevado.
Desde la sala coordinadora se ha alertado, de inmediato, a la Guardia Civil, que a su vez ha activado al GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña), y al Centro de Emergencias Sanitarias 061. El GREIM ha movilizado un helicóptero a la zona y ha localizado al afectado, y ha indicado que varias personas han realizado tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP) al varón precipitado, aunque finalmente no ha sido posible salvar su vida y ha fallecido en el lugar.
