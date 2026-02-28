Susan Sarandon, en los Goya: “La lucidez moral de vuestro presidente y artistas me ayuda a sentirme menos sola”

Con el auditorio en pie, la ganadora del Goya Internacional, Susan Sarandon, ha recibido una ovación de dos minutos antes de empezar un discurso escueto, pero político. “Gracias por invitarme a formar parte de esta velada compartida con contadores de historias extraordinarias. Adoro España y me encanta Barcelona. Amo vuestro arte, vuestros museos maravillosos y la arquitectura”, ha dicho sobre su visita a la capital catalana.

“Estos días en los que el mundo está dominado por la violencia y la crueldad, miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente y a muchos de estos artistas, y siento que tienen la lucidez moral para ayudarme. Estoy en medio del caos y la represión. Miraros me ayuda a sentirme menos sola y os lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón”, ha dicho la intérprete, que ha lucido desde la alfombra roja hasta el escenario un pin de “Palestina Libre”.

Sarandon (Nueva York, 1946) ha procedido después a leer la siguiente cita del historiador Howard Zinn, justo antes de abandonar el escenario:

“Tener esperanza se sostiene en una verdad esencial. La historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad, la historia humana es también de compasión, sacrificio, coraje y amabilidad. Aquello que elegimos destacar en esta compleja historia determinará nuestras vidas. Si vemos solo lo peor, se destruirá nuestra capacidad para hacer algo. Si recordamos aquellos tiempos y lugares donde las personas se comportaron de manera magnífica, esto nos da la energía para actuar, y al menos la posibilidad de enviar este estado indeciso del mundo en una dirección totalmente diferente. Y si actuamos, aunque sea de manera mínima, no tenemos que esperar un gran futuro utópico. El futuro es una sucesión infinita de presentes, y vivir ahora como creemos que las personas deberían vivir, desafiando todo lo que está mal alrededor nuestro, es en sí misma una maravillosa victoria”.

Sarandon, ganadora de un Oscar por Pena de muerte —y nominada otras cuatro veces por Atlantic City, Thelma y Louise, El aceite de la vida y El cliente—, elogió en la rueda de prensa en víspera de la gala el papel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en asuntos como Gaza (“está en el lado correcto de la historia”) y destacó de España “la fortaleza y lucidez moral” al ser “un país capaz de denunciar situaciones como las que se sufren en Gaza”.

