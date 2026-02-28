Los ganadores de los premios Goya 2026
Consulte la lista con todos los premiados en la 40ª edición de la gran fiesta del cine español
Después de 25 años, la gala de los Goya ha regresado a Barcelona, esta vez en el Auditori Forum CCIB, en una ceremonia en la que parten como favoritos Los domingos, con 13 nominaciones, y la aclamada Sirât, con 11.
A la lista de largometrajes más nominados le siguen Maspalomas con nueve; La cena con ocho; Sorda, El cautivo y Los tigres con siete; Romería con seis; y Ciudad sin sueño con cinco. En esta edición de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas optaron 218 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
Estos son los ganadores y nominados de las 28 candidaturas:
Mejor Película
La cena
De Manuel Gómez Pereira
Los domingos
De Alauda Ruiz de Azúa
Maspalomas
De Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga
Sirât
De Oliver Laxe
Sorda
De Eva Libertad
Mejor Dirección
Alauda Ruiz de Azúa
Por Los domingos
Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga
Por Maspalomas
Carla Simón
Por Romería
Oliver Laxe
Por Sirât
Albert Serra
Por Tardes de soledad
Mejor Actriz Protagonista
Ángela Cervantes
Por La furia
Patricia Lopez Arnaiz
Por Los domingos
Antonia Zegers
Por Los Tortuga
Nora Navas
Por Mi amiga Eva
Susana Abaitua
Por Un fantasma en la batalla
Mejor Actor Protagonista
Alberto San Juan
Por La cena
Miguel Garcés
Por Los domingos
Jose Ramon Soroiz
Por Maspalomas
Mario Casas
Por Muy lejos
Manolo Solo
Por Una quinta portuguesa
Mejor Actriz de Reparto
Elvira Mínguez
Por La cena
Nagore Aramburu
Por Los domingos
Miryam Gallego
Por Romería
Elena Irureta
Por Sorda
María de Medeiros
Por Una quinta portuguesa
Mejor Actor de Reparto
Miguel Rellán
Por El cautivo
Juan Minujín
Por Los domingos
Kandido Uranga
Por Maspalomas
Tamar Novas
Por Rondallas
Álvaro Cervantes
Por Sorda
Mejor Película Iberoamericana
Belén
Argentina
La piel del agua
Costa Rica
Manas
Brasil
Un poeta
Colombia
Mejor Actor Revelación
- GANADOR: Antonio Toni Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño
- Julio Peña, por El cautivo
- Hugo Welzel, por Enemigos
- Jan Monter Palau, por Estrany Riu
- Mitch, por Romería
Mejor Actriz Revelación
- Nora Hernández, por La cena
- Blanca Soroa, por Los domingos
- Elvira Lara, por Los Tortuga
- Llúcia García, por Romería
- Miriam Garlo, por Sorda
Mejor Dirección Novel
- Ion de Sosa, por Balearic
- Jaume Claret Muxart, por Estrany riu
- Gemma Blanco, por La furia
- Gerard Oms, por Muy lejos
- Eva libertad, por Sorda
Mejor Guion Original
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
- Jose Mari Goenaga, por los Maspalomas
- Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât
- Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla
- Avelina Prat, por Una quinta portuguesa
Mejor Guion Adaptado
- Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño
- Celia Rico Clavellino, por La buena letra
- Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena
- Carla Simón, por Romería
- Eva Libertad, por Sorda
Mejor Dirección de Fotografía
- Ruis Poças, por Ciudad sin sueño
- Bet Rourich, por Los domingos
- Pau Esteve Birba, por Los Tigres
- Javier Aguirre Erauso, por Maspalomas
- Mauro Herce, por Sirât
Mejor Montaje
- Victoria Lammers, por Ciudad sin sueño
- Andrés Gil, por Los domingos
- José M. G. Moyano, por Los Tigres
- GANADOR: Cristóbal Fernández, por Sirât
- Bernat Vilaplana, por Un fantasma en la batalla
Mejor Música Original
- Carla F. Benedicto, por El talento
- Iván Palomares de la Encina, por Leo & Lou
- Julio de la Rosa, por Los Tigres
- Aránzazu Calleja, por Maspalomas
- GANADORA: Kangding Ray, por Sirât
Mejor Canción Original
- La Arepera de Paloma Peñarrubia Ruiz, por ¡Caigan las rosas blancas!
- Flores para Antonio de Alba Flores; Sílvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio
- Hasta que me quede sin voz de Leiva, por Hasta que me quede sin voz
- Y mientras tanto, canto de Víctor Manuel, por La cena
- Caminar el tiempo de Blanda Paloma Ramos; José Pablo Polo, Luis Ivars, por Parecido a un asesinato
Mejor Sonido
- Aitor Berenguer; Gabriel Gutiérrez; Candela Palencia, por El cautivo
- Andrea Sáenz Pereiro; Mayte Cabrera, por Los domingos
- Daniel de Zayas; Garbriel Gutiérrez; Candela Palencia, por Los Tigres
- Amanda Villavieja; Laia Casanovas; Yasmina Praderas, por Sirât
- Urko Garai; Enrique G. Bermejo; Alejandro Castillo, por Sorda
Mejor Dirección de Arte
- Juan Pedro de Gaspar, por El cautivo
- Koldo Vallés, por La cena
- Pepe Domínguez del Olmo, por Los Tigres
- Mikel Serrano, por Maspalomas
- Laia Ateca, por Sirât
Mejor Diseño de Vestuario
- Nicoletta Tarata, por El cautivo
- Nerea Torrijos, por Gaua
- Helena Sanchis, por La cena
- Ana Martínez Fesser, por Los domingos
- Anna Aguilà, por Romería
Mejor Maquillaje y Peluquería
- GANADORES: Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver; Nacho Díaz, por El cautivo
- Patricia López; Paco Rodríguez H.; Nacho Díaz, por Gaua
- Sarai Rodríguez; David Moreno; Óscar del Monte, por La tregua
- Karmele Soler; Sergio Pérez Berbel, por Maspalomas
- Zarai Eva Adén, por Sirât
Mejores Efectos Especiales
- César Moreno; Ana Rubio; Juanma Nogales, por Enemigos
- Jon Serrano; Mariano García Marty; David Heras; Iñaki Gil, por Gaua
- GANADORES: Paula Gallifa Rubia; Ana Rubio, por Los Tigres
- Pep Claret; Benjamín Ageorges, por Sirât
- Jon Serrano; Mariano García Marty; Laura Pedro, por Un fantasma en la batalla
Mejor Dirección de Producción
- Antonello Novellino, por Ciudad sin sueño
- Sergio Díaz Bermejo, por El cautivo
- Itziar García Zubiri, por Los domingos
- Begoña Muñoz Corcuera, por Los Tigres
- Oriol Maymó, por Sirât
Mejor Película Documental
- 2025. Todos somos Gaza
- Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
- Flores para Antonio
- GANADORA: Tardes de soledad
- The Sleeper. El Caravaggio perdido
Mejor Película de Animación
- Bella
- Decorado
- El tesoro de Barracuda
- Norbert
- Olivia y el terremoto invisible
Mejor Película Europea
- Cónclave (Reino Unido)
- La chica de la aguja (Dinamarca)
- On Falling (Portugal)
- Un simple accidente (Francia)
- Valor sentimental (Noruega)
Mejor Cortometraje de Ficción
- Ángulo muerto
- De sucre
- El cuento de una noche de verano
- Sexo a los 70
- Una cabeza en la pared
Mejor Cortometraje Documental
- Disonancia
- El Santo
- La conversación que nunca tuvimos
- The Painter’s Room
- Zona Wao
Mejor cortometraje de animación
- Buffet Paraíso
- Carmela
- El corto de Rubén
- El estado del Alma
- Gilbert
