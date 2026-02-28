Los ganadores de los premios Goya 2026

Consulte la lista con todos los premiados en la 40ª edición de la gran fiesta del cine español

Después de 25 años, la gala de los Goya ha regresado a Barcelona, esta vez en el Auditori Forum CCIB, en una ceremonia en la que parten como favoritos Los domingos, con 13 nominaciones, y la aclamada Sirât, con 11.

A la lista de largometrajes más nominados le siguen Maspalomas con nueve; La cena con ocho; Sorda, El cautivo y Los tigres con siete; Romería con seis; y Ciudad sin sueño con cinco. En esta edición de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas optaron 218 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Estos son los ganadores y nominados de las 28 candidaturas:

Mejor Película

Mejor Dirección

Mejor Actriz Protagonista

Mejor Actor Protagonista

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Actor de Reparto

Mejor Película Iberoamericana

Mejor Actor Revelación

Mejor Actriz Revelación

Mejor Dirección Novel

Ion de Sosa, por Balearic

Jaume Claret Muxart, por Estrany riu

Gemma Blanco, por La furia

Gerard Oms, por Muy lejos

Eva libertad, por Sorda

Mejor Guion Original

Mejor Guion Adaptado

Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño

Celia Rico Clavellino, por La buena letra

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena

Carla Simón, por Romería

Eva Libertad, por Sorda

Mejor Dirección de Fotografía

Ruis Poças, por Ciudad sin sueño

Bet Rourich, por Los domingos

Pau Esteve Birba, por Los Tigres

Javier Aguirre Erauso, por Maspalomas

Mauro Herce, por Sirât

Mejor Montaje

Victoria Lammers, por Ciudad sin sueño

Andrés Gil, por Los domingos

José M. G. Moyano, por Los Tigres

GANADOR: Cristóbal Fernández, por Sirât

Bernat Vilaplana, por Un fantasma en la batalla

Mejor Música Original

Carla F. Benedicto, por El talento

Iván Palomares de la Encina, por Leo & Lou

Julio de la Rosa, por Los Tigres

Aránzazu Calleja, por Maspalomas

GANADORA: Kangding Ray, por Sirât

Mejor Canción Original

La Arepera de Paloma Peñarrubia Ruiz, por ¡Caigan las rosas blancas!

La Arepera de Paloma Peñarrubia Ruiz, por ¡Caigan las rosas blancas!

Flores para Antonio de Alba Flores; Sílvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio

Hasta que me quede sin voz de Leiva, por Hasta que me quede sin voz

Y mientras tanto, canto de Víctor Manuel, por La cena

Caminar el tiempo de Blanda Paloma Ramos; José Pablo Polo, Luis Ivars, por Parecido a un asesinato

Mejor Sonido

Aitor Berenguer; Gabriel Gutiérrez; Candela Palencia, por El cautivo

Andrea Sáenz Pereiro; Mayte Cabrera, por Los domingos

Daniel de Zayas; Garbriel Gutiérrez; Candela Palencia, por Los Tigres

Amanda Villavieja; Laia Casanovas; Yasmina Praderas, por Sirât

Urko Garai; Enrique G. Bermejo; Alejandro Castillo, por Sorda

Mejor Dirección de Arte

Juan Pedro de Gaspar, por El cautivo

Koldo Vallés, por La cena

Pepe Domínguez del Olmo, por Los Tigres

Mikel Serrano, por Maspalomas

Laia Ateca, por Sirât

Mejor Diseño de Vestuario

Nicoletta Tarata, por El cautivo

Nerea Torrijos, por Gaua

Helena Sanchis, por La cena

Ana Martínez Fesser, por Los domingos

Anna Aguilà, por Romería

Mejor Maquillaje y Peluquería

GANADORES: Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver; Nacho Díaz, por El cautivo

Patricia López; Paco Rodríguez H.; Nacho Díaz, por Gaua

Sarai Rodríguez; David Moreno; Óscar del Monte, por La tregua

Karmele Soler; Sergio Pérez Berbel, por Maspalomas

Zarai Eva Adén, por Sirât

Mejores Efectos Especiales

César Moreno; Ana Rubio; Juanma Nogales, por Enemigos

Jon Serrano; Mariano García Marty; David Heras; Iñaki Gil , por Gaua

GANADORES: Paula Gallifa Rubia; Ana Rubio, por Los Tigres

Pep Claret; Benjamín Ageorges, por Sirât

Jon Serrano; Mariano García Marty; Laura Pedro, por Un fantasma en la batalla

Mejor Dirección de Producción

Antonello Novellino, por Ciudad sin sueño

Sergio Díaz Bermejo, por El cautivo

Itziar García Zubiri, por Los domingos

Begoña Muñoz Corcuera, por Los Tigres

Oriol Maymó, por Sirât

Mejor Película Documental

2025. Todos somos Gaza

Eloy de la Iglesia. Adicto al cine

Flores para Antonio

GANADORA: Tardes de soledad

The Sleeper. El Caravaggio perdido

Mejor Película de Animación

Bella

Decorado

El tesoro de Barracuda

Norbert

Olivia y el terremoto invisible

Mejor Película Europea

Mejor Cortometraje de Ficción

Ángulo muerto

De sucre

El cuento de una noche de verano

Sexo a los 70

Una cabeza en la pared

Mejor Cortometraje Documental

Disonancia

El Santo

La conversación que nunca tuvimos

The Painter’s Room

Zona Wao

Mejor cortometraje de animación