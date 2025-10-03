Ir al contenido
Cine
Crítica de cine
Crítica
Crítica

Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

‘Extraño río’: despertar sexual a orillas del Danubio

La sorprendente ‘ópera prima’ de Jaume Claret Muxart es una ‘road movie’ familiar en bicicleta alrededor del paisaje del romanticismo y un bello adolescente

Jan Monter, a la derecha, en 'Extraño río'.
Elsa Fernández-Santos
Elsa Fernández-Santos
En Extraño río, título de la ópera prima de Jaume Claret Muxart, un chico adolescente viaja en bicicleta con su familia por la ribera del sinuoso Danubio. Es, como dice el título, un viaje extraño —alegórico, romántico y fantasmal—, en el que el turismo familiar (el padre arquitecto con sus visitas a preciosos edificios; la madre actriz que ensaya por las noches una obra de Hölderlin) se cruza con el despertar sexual del hijo mayor, un bello adolescente que conoce a otro adolescente igual de bello en el curso de un río en el que realidad y fantasía se confunden.

El paisaje natural que filma Claret Muxart es una cápsula de preciosos colores saturados por el sol (la película está rodada en 16 milímetros) y sonidos (lluvia, grillos, pájaros, un piano...) que acompañan un trayecto hecho de misterio y sensaciones. El perfil enfurruñado del actor adolescente Jan Monter, su silencio, se impone en una película que habla sobre el despertar sexual como algo líquido y sumergido.

Envuelta en un naturalismo que resulta muy real —como en las conversaciones entre el adolescente y sus padres sobre un amigo que le gusta al hijo y no le hace caso o en las constantes peleas entre los dos adultos— la película busca su propio curso entre pinceladas que remiten a la tradición romántica centroeuropea y al eje simbólico del Danubio.

Quizá baste la secuencia del arranque para explicar la fuerza de la propuesta. Es un trávelin en el que se nos presenta, entre hojas verdes y rayos de sol, a los personajes. Escuchamos sus voces mientras los vemos pasar a toda velocidad a lomos de sus bicicletas, con una mezcla de vitalidad y peligro que se interrumpe cuando uno de ellos, el adolescente protagonista, mira desafiante a la cámara.

Hay enigma, belleza y serenidad en este viaje que sigue un curso tan evocador. Claret Muxart logra trenzar lo real y lo imaginario como un lugar único en el que Danubio emerge como el río del poema de Hölderlin y de la obra de Claudio Magris, fuentes literarias que buscan su íntimo reflejo en los detalles cotidianos de la excursión familiar. La referencia al autor romántico alemán es la única que se subraya a través de la obra que ensaya la madre, La muerte de Empédocles, tragedia inacabada sobre dioses y naturaleza cuyo canto busca su eco en la piel imberbe y desnuda de un crío que a orillas del río lee sin pretender entender: “¿Tiene él, como nosotros, esos días vacíos en los que nos sentimos viejos e insignificantes? ¿Existe para él el sufrimiento humano?”.

Extraño río

Dirección: Jaume Claret Muxart.

Intérpretes: Jan Monter, Nausicaa Bonnín, Jordi Oriol, Bernat Solé, Francesco Wenz, Roc Colell. 

Género: drama, España, 2025.

Duración: 106 minutos.

Estreno: 3 de octubre de 2025.

Elsa Fernández-Santos

Elsa Fernández-Santos
Elsa Fernández-Santos
Elsa Fernández-Santos - twitter
Crítica de cine en EL PAÍS y columnista en ICON y SModa. Durante 25 años fue periodista cultural, especializada en cine, en este periódico. Colaboradora del Archivo Lafuente, para el que ha comisariado exposiciones, y del programa de La2 'Historia de Nuestro Cine'. Escribió un libro-entrevista con Manolo Blahnik y el relato ilustrado ‘La bombilla’
