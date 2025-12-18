Ir al contenido
'PODCAST' | TRÁFICO

La asociación mayoritaria de guardias civiles no está de acuerdo con la DGT en sustituir los triángulos por la baliza V16

La norma entra en vigor el 1 de enero de 2026

Víctor Rojo
Madrid -
Ir a los comentarios

A partir de enero, si tienes una avería o un accidente, ya no te valdrán los triángulos. Será obligatorio llevar una baliza conectada con Tráfico. El cambio está generando un buen lío: la AUGC, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, cree que esta baliza no protege lo suficiente. Además, se están vendiendo balizas como homologadas con las que te pueden sancionar.

Tráfico dice que así se reducirá el riesgo de atropellos al colocar los triángulos, pero la cuenta atrás está llena de dudas. Por un lado, no está claro qué modelos de los que se venden son realmente válidos y cuáles no. Por otro, hay expertos que creen que la baliza, por sí sola, no mejora la seguridad en carretera.

En este episodio hemos escuchado a Ana Blanco, que es subdirectora adjunta de la DGT; a Olaya Salarón, guardia civil de Tráfico y portavoz de la AUGC; y a Rubén Sánchez, secretario general de FACUA.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

