La asociación mayoritaria de guardias civiles no está de acuerdo con la DGT en sustituir los triángulos por la baliza V16
La norma entra en vigor el 1 de enero de 2026
A partir de enero, si tienes una avería o un accidente, ya no te valdrán los triángulos. Será obligatorio llevar una baliza conectada con Tráfico. El cambio está generando un buen lío: la AUGC, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, cree que esta baliza no protege lo suficiente. Además, se están vendiendo balizas como homologadas con las que te pueden sancionar.
Tráfico dice que así se reducirá el riesgo de atropellos al colocar los triángulos, pero la cuenta atrás está llena de dudas. Por un lado, no está claro qué modelos de los que se venden son realmente válidos y cuáles no. Por otro, hay expertos que creen que la baliza, por sí sola, no mejora la seguridad en carretera.
En este episodio hemos escuchado a Ana Blanco, que es subdirectora adjunta de la DGT; a Olaya Salarón, guardia civil de Tráfico y portavoz de la AUGC; y a Rubén Sánchez, secretario general de FACUA.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
La Cámara de Diputados aprueba el presupuesto de Milei, pero rechaza su ajuste a las universidades
La asociación mayoritaria de guardias civiles no está de acuerdo con la DGT en sustituir los triángulos por la baliza V16
La última estafa en WhatsApp detrás del sueño legal: el uso del estatus migratorio como carnada
La huella de Trump en el Día Internacional del Migrante: “Ha sido uno de los años más difíciles, el más cruel”
Lo más visto
- La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
- El Supremo ordena al ex fiscal general el pago de la multa y la indemnización a la pareja de Ayuso que le impuso al condenarle
- El Gobierno de Mazón pagó 107 millones de euros más a Ribera Salud al aumentar su aportación por ciudadano
- Víctor Manuel, músico: “El capital tiene que rectificar, nunca pensé que fueran a ser tan voraces”
- Carlos Alcaraz y Ferrero rompen tras siete años: “Llegan tiempos de cambio para los dos”