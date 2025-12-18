La asociación mayoritaria de guardias civiles no está de acuerdo con la DGT en sustituir los triángulos por la baliza V16

Baliza V16 de emergencia para vehículos Eduardo Parra

A partir de enero, si tienes una avería o un accidente, ya no te valdrán los triángulos. Será obligatorio llevar una baliza conectada con Tráfico. El cambio está generando un buen lío: la AUGC, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, cree que esta baliza no protege lo suficiente. Además, se están vendiendo balizas como homologadas con las que te pueden sancionar.

Tráfico dice que así se reducirá el riesgo de atropellos al colocar los triángulos, pero la cuenta atrás está llena de dudas. Por un lado, no está claro qué modelos de los que se venden son realmente válidos y cuáles no. Por otro, hay expertos que creen que la baliza, por sí sola, no mejora la seguridad en carretera.

En este episodio hemos escuchado a Ana Blanco, que es subdirectora adjunta de la DGT; a Olaya Salarón, guardia civil de Tráfico y portavoz de la AUGC; y a Rubén Sánchez, secretario general de FACUA.

