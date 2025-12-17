Ir al contenido
Tenis
TENIS

Carlos Alcaraz y Ferrero rompen tras siete años: “Llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos”

El número uno y el técnico que le proyectó hacia el estrellato finalizan su relación. “Me hubiera gustado seguir”, dice el valenciano. Samuel López toma las riendas

Alejandro Ciriza
Alejandro Ciriza
Madrid -
Carlos Alcaraz cambia de entrenador. El tenista español ha anunciado este miércoles a mediodía que no seguirá con el que ha sido su técnico los últimos siete años, el que le ha acompañado hasta la cima para alcanzar el número uno del tenis mundial. Alcaraz ha comunicado la ruptura en una nota distribuida en sus redes sociales, sin anunciar quién ocupará el puesto de Ferrero en 2026. No obstante, será Samuel López, hasta ahora complemento, quien le dirija a corto y medio plazo. El primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia, comienza el próximo 18 de enero. Es el único grande que el jugador murciano no ha ganado aún a sus 22 años.

“Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador. Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo. Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar”, ha escrito el tenista, número uno de la ATP.

Y ha seguido: “Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos. Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando. Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro. Gracias por todo, Juanki!”.

El preparador, por su parte, transmitió: “Hoy es un día difícil. Uno en el que cuesta encontrar las palabras. Despedirse nunca es fácil, y menos cuando detrás hay tantas experiencias compartidas. Hemos trabajado duro, crecido juntos, y compartiendo vivencias inolvidables. Quiero dar las gracias por el tiempo, la confianza, el aprendizaje y, sobre todo, por las personas que me han rodeado durante todo este viaje”. “Me hubiera gustado seguir. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de volver a cruzarse”.

Sobre la firma

Alejandro Ciriza
Alejandro Ciriza
Cubre la información de tenis desde 2015. Melbourne, París, Londres y Nueva York, su ruta anual. Escala en los Juegos Olímpicos de Tokio. Se incorporó a EL PAÍS en 2007 y previamente trabajó en Localia (deportes), Telecinco (informativos) y As (fútbol). Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra. Autor de ‘¡Vamos, Rafa!’.
