El Círculo de Empresarios reclama un acuerdo nacional para frenar el absentismo
La organización pide que el Estado, las patronales, los sindicatos y el resto de agentes implicados refuercen la gestión sanitaria de las bajas
El Círculo de Empresarios ha alertado este miércoles de “un fuerte aumento del absentismo laboral en España tras la pandemia”, que se explica fundamentalmente, según esta organización empresarial, por el aumento de las ausencias por enfermedad, accidente o incapacidad temporal (bajas laborales). En un comunicado han denunciado que esta situación “tiene ya dimensiones económicas, sociales y éticas preocupantes”, por lo que reclaman “un acuerdo nacional que involucre a administraciones públicas, empresas y agentes sociales para frenar este fenómeno”.
Para el Círculo, las bajas laborales están detrás de la mayoría de aumento del absentismo en los últimos años. Y se ha llegado a una situación “insostenible”, en la que 1,2 millones de trabajadores se ausentan cada día de su puesto de trabajo, denuncia esta organización. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el tercer trimestre de 2025 el 4,9% de los ocupados no trabajó en la semana de referencia (excluyendo vacaciones y permisos), casi dos puntos más que antes de la pandemia.
Por ello han decidido reclamar este “Acuerdo Nacional contra el Absentismo”, en el que participarían, según su propuesta, el Estado, las organizaciones empresariales, los sindicatos y el conjunto de los agentes implicados. Su objetivo sería “corregir disfunciones, reforzar la gestión sanitaria y administrativa de las incapacidades temporales, revisar los incentivos existentes y mejorar los procesos de control y reincorporación”.
Esta organización empresarial asegura que el auge del absentismo “no responde únicamente a un deterioro de la salud de los trabajadores”. Su análisis apunta a que, aunque tras la pandemia han aumentado ciertas patologías, el principal factor explicativo del aumento de las bajas laborales “se produce a causa de enfermedades de difícil diagnóstico, repetición de episodios de incapacidad temporal y la larga duración de las mismas”.
De hecho, apuntan que el absentismo asociado a los “repetidores” es el factor fundamental que explica prácticamente la totalidad del aumento de la tasa de ausencia por incapacidad temporal experimentada entre 2018 y 2023. De hecho, en España se superan los 38 días de media de duración de las bajas, frente a los 25-30 días de países como Alemania o Países Bajos, y más del 16% de los procesos se prolonga más de un año.
El problema, añaden desde este think tank, “se ve agravado por la saturación de la atención primaria, la falta de control y coordinación administrativa, la pérdida de capacidad de actuación de las mutuas y un marco normativo y judicial que ha reducido drásticamente los incentivos y herramientas para combatir el abuso de estas prácticas”.
