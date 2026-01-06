Ir al contenido
CUPÓN DE LA ONCE

Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del martes 6 de enero

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

Sorteo Cupón diario de la ONCE 6 enero 2026
El País
El País
Madrid -
Ir a los comentarios

Este martes 6 de enero vuelve el clásico de todas las noches con el que la ONCE te da la oportunidad de convertirte en millonario. El cupón diario, que se sortea de lunes a jueves, reparte un primer premio de 500.000 euros a quienes cuenten con el número premiado más la serie.

Este juego es uno de más populares de la geografía española por su sencillez, por su carácter diario y por los millones de euros que reparte en premios.

Resultados del sorteo del Cupón de la ONCE hoy

Los números premiados en el sorteo del cupón diario de la ONCE de este martes 6 de enero son los siguiente:

  • Número: 26830
  • Serie: 047

Premios del sorteo

  • 26830 serie 047: 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.
  • 26830 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.
  • 2683: 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.
  • 6830: 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.
  • 268: 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.
  • 830: 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.
  • 26: 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
  • 30: 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
  • 2: 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.
  • 0: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Comprueba los números premiados

Consulta los resultados de este sorteo a través de la página web oficial de JuegosOnce.es, su App oficial y a través de EL PAÍS.

Otros sorteos de la ONCE

La ONCE ofrece otras opciones para quienes buscan premios mayores, como el Cuponazo del viernes, con hasta 6 millones de euros; el Sueldazo Fin de Semana, que garantiza 5.000 € al mes durante 20 años; y el Eurojackpot, con botes millonarios que pueden superar los 100 millones. También están disponibles juegos como Super ONCE, Triplex y los rascas instantáneos.

Otros sorteos del día

Euromillones

Bonoloto

Bonoloto

