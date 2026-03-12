Barcelona blinda todo su medio natural por la peste porcina

La peste porcina ya ha llegado a la ciudad de Barcelona. Después de que el miércoles se anunciara la presencia de un cadáver de jabalí infectado por la enfermedad, Barcelona se blinda. La capital catalana, justo a las puertas de la primavera y la Semana Santa, prohíbe-desde este jueves- los accesos a lo que el departamento de Agricultura denomina “medio natural” y -por lo tanto- a todo el parque natural de la sierra de Collserola desde Nou Barris a Les Corts pasando por Horta-Guinardó y Sarrià.

El parque tiene 83 kilómetros cuadrados y su territorio se expande por nueve municipios: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat, Montcada i Reixac, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, El Papiol y Barcelona. En todos los municipios, y a partir de este jueves también en Barcelona, está prohibido poner un pie en cualquier camino de tierra, zona forestal y bosque.

Las prohibiciones

Queda prohibido, directamente, “acceder” a la zona. Por tanto, actividades, como correr, ir en bicicleta, pasear, hacer excursiones… están prohibidas en toda la sierra de Collserola incluyendo caminos, zonas boscosas, cauces de ríos y rieras, prados, campos de cultivo y parques y caminos que estén fuera del casco urbano. Salvo ir por carreteras de asfalto o arcenes (también asfaltados) está, absolutamente, todo prohibido. También cualquier actividad de caza que no esté supervisada por el departamento de Agricultura, al igual que cualquier movimiento de porcino doméstico. Algo que no preocupa al departamento ya que no hay granjas en la ciudad de Barcelona.

Estas limitaciones intentan evitar que se transporte el virus de la peste porcina en las suelas de los zapatos, ruedas de vehículos o incluso lo puedan transmitir otros animales como los perros.

¿Qué si se podrá hacer?

El consejero de Agricultura, Óscar Ordeig, ha asegurado que está permitido el acceso a las viviendas situadas en la zona de Collserola al igual que las actividades económicas incluido los restaurantes de la zona. Estos negocios tendrán a los clientes dentro de sus establecimientos, pero sin realizar los tradicionales paseos por el bosque. También permanecerán abiertos los colegios y centros educativos que hay en la zona. Lo mismo ocurrirá con las instalaciones deportivas de los diferentes barrios de montaña de la ciudad donde sí que se podrá acceder. Previsiblemente, el parque de atracciones del Tibidabo también abrirá las puertas y al ser zona asfaltada no habrá problema para que se acceda al recinto.

Los rebaños de ovejas y cabras que están en la zona de Collserola podrán seguir allí, pero no podrán salir fuera de la zona de riesgo para evitar la posible propagación de la enfermedad. Si algún vecino de la zona tiene porcino de autoconsumo tampoco podrá moverlo.

La consejería de Agricultura advierte a la ciudadanía de que si encuentra algún jabalí muerto no deben, nunca, tocarlo y deben llamar directamente al 112. Además, advierten de que está prohibido dar de comer a los jabalíes, acercarse o dispersarlos.