España cesa a la embajadora en Tel Aviv y rebaja su representación diplomática en Israel

El Gobierno ha cesado a la embajadora de España en Israel, Ana Sálomon Pérez, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE). La decisión, adoptada en el último Consejo de Ministros, supone que España retira definitivamente a la embajadora en Tel Aviv, dejando vacante la jefatura de la misión diplomática y rebajando su representación al nivel de encargado de Negocios. La decisión, a la que hasta ahora se había resistido el Ministerio de Asuntos Exteriores, pone a la Embajada de España en Israel en la misma situación que la Embajada de Israel en España, regida por una encargada de Negocios desde que en mayo de 2024 el Gobierno de Netanyahu retiró a su embajadora, Rodica Radian-Gordón.

Sálomon fue llamada a consultas en septiembre del año pasado, en protesta por los insultos del jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, quien calificó de “antisemita” al Gobierno español y desde entonces se encontraba en España. Su cese no tiene ninguna relación con su gestión, según han subrayado fuentes diplomáticas, y refleja el propio BOE, que le agradece los servicios prestados. La decisión, de carácter político, profundiza la crisis diplomática entre los dos países y supone que España tendrá que nombrar a un nuevo embajador y pedir el plácet de las autoridades israelíes cuando se quieran normalizar relaciones.

Por otra parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha descartado que la fragata Cristóbal Colón, que este miércoles llegó a Chipre escoltando al portaviones nuclear francés Charles de Gaulle le acompañe en su nueva misión para reabrir el estrecho de Ormuz, anunciada por el presidente francés Emmanuel Macron.

“Esa es una misión que, si la plantea Francia, es un tema de Francia, pero en este momento a nivel internacional no se ha planteado ni en la OTAN ni en la Unión Europea y, por tanto, España no tiene nada que decir”, ha subrayado Robles.