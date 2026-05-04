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Fútbol
Sevilla SEV
1
Alexis 49'
Sevilla
R. Sociedad R.
0
R. Sociedad
Final
La Liga

Un gol de Alexis saca al Sevilla de los puestos de descenso

La Real, destensada, es superada por el conjunto andaluz, alimentado por la energía de una grada incansable

Alexis dispara para hacer el gol del triunfo del Sevilla ante la Real Sociedad. Julio Muñoz (EFE)
Rafael Pineda
Rafael Pineda
Sevilla -
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Un gol de Alexis, que provocó el delirio en un impresionante Sánchez Pizjuán, permitió al Sevilla vencer a una Real Sociedad destensada para sacar al conjunto andaluz de los puestos de descenso. La afición no le falló a su equipo, que fue mejor en el primer acto y luego defendió con uñas y dientes el tanto de su veterano delantero. Todo, en medio de una tensión indescriptible, con la Real apretando en un descuento interminable, saldado con un feliz final para los andaluces. Con el aliento de los suyos, la permanencia está en manos de este Sevilla tan frágil, que, no obstante, realizó un ejercicio de garra, pelea y lucha para llevarse tres puntos vitales. Fue un triunfo de fe. El sábado, frente al Espanyol, llega otra final, también en casa.

SEVSevilla
1
Odysseas Vlachodimos, José Ángel Carmona, Kike Salas, Andrés Castrín, Gabriel Suazo, Chidera Ejuke (Oso, min. 90), Rubén Vargas (Juanlu Sánchez, min. 74), Lucien Agoumé, Nemanja Gudelj (Batista Mendy, min. 81), Isaac Romero (Alexis Sánchez, min. 45) y Neal Maupay (Peque Fernández, min. 90)
RSOR. Sociedad
0
Álex Remiro, Jon Aramburu (Wesley, min. 81), Sergio Gómez, Jon Martín, Duje Caleta-Car, Carlos Soler, Pablo Marín (Takefusa Kubo, min. 57), Beñat Turrientes (Yangel Herrera, min. 68), Jon Gorrotxategi (Orri Óskarsson, min. 45), Ander Barrenetxea (Luka Sucic, min. 81) y Mikel Oyarzabal
Goles 1-0 min. 49: Alexis
Arbitro Juan Martínez Munuera
Tarjetas amarillas García (min. 27), Jon Aramburu (min. 27), Alexis (min. 74), José Ángel Carmona (min. 87)

En pocas ocasiones un equipo en descenso ha podido recibir mayor cariño de la grada. Nervión se engalanó como en las grandes ocasiones, a la altura de las gestas europeas, para dar un hálito de vida a su Sevilla. Una demostración impresionante de fe que rehabilitó a un grupo que, por momentos, se creyó capaz de todo. Luis García Plaza tuvo el acierto de alinear a Ejuke y el Sevilla fue muy superior a una Real que tampoco quiso mucha guerra.

Los andaluces ganaron cada balón dividido y no vivieron ningún apuro en una primera parte en la que pasaron por encima del campeón de Copa. Sin embargo, el Sevilla está en descenso por algo. Entre otras cosas, por su escasa efectividad, con delanteros como Isaac y Maupay negados ante el gol. La precipitación y la falta de pausa asomaron en los numerosos remates del Sevilla, casi todos bien resueltos por Remiro. Hasta 15 remates realizaron los jugadores del Sevilla, demasiado atenazados por la presión y faltos de calidad. La opción más clara llegó en el minuto 44 después de una gran jugada de Ejuke que no fue gol por poco. El cero a cero en el intermedio, por lo tanto, fue el resultado de la ausencia de talento en el Sevilla y cierta desidia, lógica, en la Real.

Después de un aviso del conjunto vasco al minuto de la reanudación, Alexis, cambio al descanso, recibió un buen balón en el área de Maupay. El chileno le pegó con el alma para hacer el 1-0 a los 50 minutos. El Sevilla había logrado lo más difícil. Pero hay tanto miedo en este equipo que los andaluces se olvidaron de jugar. El paso atrás fue evidente, con Ejuke y Vargas muy cansados. La Real dominó y dominó, pero su toque apenas se convirtió en peligro verdadero. Jugadores como Oyarzabal demostraron estar pensando en otras cosas. Mejor para el Sevilla, sin duda, que remó hasta el final bajo un ambiente increíble, con la afición entregada con los suyos en unos límites cercanos al paroxismo.

Clasificación
Clasificación PT PJ PG PE PP
15
MLL
38 34 10 8 16
16
GIR
38 34 9 11 14
17
SEV
37 34 10 7 17
18
ALA
36 34 9 9 16
19
LEV
33 34 8 9 17
Clasificación PT PJ PG PE PP
7
GET
44 34 13 5 16
8
ATH
44 34 13 5 16
9
RSO
43 34 11 10 13
10
OSA
42 34 11 9 14
11
RAY
42 34 10 12 12
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