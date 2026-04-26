Osasuna mira hacia arriba y deja al Sevilla casi hundido y en zona de descenso

Un gol de Catena en el minuto 99 dejó a Osasuna con pie y medio en Primera División y mostró escenas muy dolorosas en un Sevilla cuyo desplome no tiene fin. Jugadores abatidos, aficionados llorando en la grada y un equipo que, emocional y deportivamente, está completamente destruido. Ahora mismo, solo un milagro salvaría a este Sevilla, un dolor en defensa, un flan después de hacer lo más difícil, adelantarse en el marcador en el minuto 69. Con el 0-1, Osasuna se la jugó y el Sevilla se desplomó de manera increíble. Empató Raúl García en el minuto 80 y el asedio fue total sobre la meta de Odysseas, que salvó a su equipo con grandes intervenciones. Pero el Sevilla es un equipo destrozado. En la última jugada del partido, un remate de Catena en el enésimo error de la zaga sevillista entró en la portería del meta griego para provocar el estallido de la grada local y la desolación de todos los que sienten, sueñan y viven en sevillista. El Sevilla es antepenúltimo con 34 puntos. Está a uno solo de la salvación, pero lo peor son las sensaciones que transmite, justo las que ofrecen los equipos que se marchan a Segunda División. Una entidad muy grande que vive momentos terribles. Aunque no está todo perdido. Quedan cinco encuentros y tres de ellos son en el Pizjuán.

OSA Osasuna 2 Sergio Herrera, Javi Galán (Abel Bretones, min. 89), Alejandro Catena, Valentin Rosier, Enzo Boyomo, Víctor Muñoz (Kike Barja, min. 89), Iker Muñoz (Raúl García, min. 70), Jon Moncayola, Rubén García (Moi Gómez, min. 70), Aimar Oroz (Raúl Moro, min. 61) y Ante Budimir SEV Sevilla 1 Odysseas Vlachodimos, José Ángel Carmona, Gabriel Suazo, Andrés Castrín, Kike Salas, Rubén Vargas (Juanlu Sánchez, min. 75), Oso (Akor Adams, min. 86), Djibril Sow (Batista Mendy, min. 70), Lucien Agoumé, Isaac Romero (Peque Fernández, min. 86) y Neal Maupay (Nemanja Gudelj, min. 86) Goles 0-1 min. 68: Neal Maupay. 1-1 min. 79: Raul García de Haro. 2-1 min. 98: Catena Arbitro Miguel Ángel Ortiz Arias

Tarjetas amarillas Suazo (min. 5), Ante Budimir (min. 50), Djibril Sow (min. 65), Raul García de Haro (min. 93)

No era un partido sencillo ni para Osasuna ni para el Sevilla. Los navarros están mejor colocados en la tabla que los andaluces, pero no están todavía salvados. En el caso del Sevilla, los calificativos de su situación se quedan cortos después de unos resultados que le abocaron a puestos de descenso. Todo el mundo gana en la emocionante pelea por no descender y solo le valía ganar en El Sadar. Y la presión acogota al Sevilla, tensa los músculos de sus jugadores y acelera sus pulsaciones. García Plaza cambió el sistema a un 4-4-2 y realizó hasta cuatro cambios con respecto al equipo que perdió ante el Levante. Y el Sevilla, con poca llegada, sin control del balón, tuvo al menos la virtud de ser intenso y presionar arriba. Mientras le duraron las fuerzas, estuvo casi hasta mejor que un Osasuna sin fútbol, atenazado por la garra de su rival.

Pero el equipo andaluz no tiene llegada. Solo un lejano disparo de Isaac puso algo de peligro. Por eso, al filo de la media hora, el partido viró. Pasó a dominar Osasuna, que se acercó con peligro al área rival hasta en tres ocasiones. Moncayola, Rosier y Víctor Muñoz, este en una gran jugada individual, inquietaron a Odysseas, especialmente firme ante el extremo catalán.

Osasuna estuvo bastante espeso en la segunda mitad. El Sevilla, sin hacer nada del otro mundo, se fue metiendo en el partido. En una gran acción en ataque, Vargas combinó con Sow, que centró al área para que Maupay hiciera el 0-1. Por fin la victoria se le acercaba al Sevilla. Lisci se la jugó metiendo a Raúl García para acompañar a Budimir. El ex del Betis hizo un golazo en el 1-1. El Sevilla lo hizo todo mal en un descuento eterno de nueve minutos y Catena hizo el 2-1. Los de García Plaza solo pudieron lamentarse. Con el nuevo entrenador, solo ha logrado cuatro de doce puntos en juego. Osasuna se puede permitir, con 42 puntos, mirar hacia arriba. Son ya 10 choques seguidos sin perder en El Sadar.

“Doy la enhorabuena a los jugadores. El banquillo ha entrado muy bien. Como si fuéramos los últimos. Hemos estado fríos en los momentos difíciles porque nos había faltado madurez en un partido duro. El Sevilla está en un momento complicado. Perder como han perdido es muy duro, porque han hecho lo que tenían que hacer”, afirmó Alessio Lisci, el técnico de Osasuna.

“Rabia, impotencia, es lo que siento, no sé por qué dio nueve minutos. El equipo ha competido bien, pero nos están castigando mucho en estos cuatro partidos que llevo aquí. Hemos dado muy buena imagen, pero nos vamos de vacío. No sé por qué a nosotros nos dan tres minutos de alargue y hoy nueve. Quedan dos partidos ahora en casa y tenemos que levantarnos para ganarlos. A levantarse. Cuando vi el cartel no lo pude entender. A la Real hay que ganarle en el siguiente choque, es una auténtica final”, destacó, por su parte, Luis García Plaza.