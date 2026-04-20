San Sebastián se funde con la Real Sociedad para celebrar la Copa

Alderdi Eder no fue solo un lugar: fue un latido. Un mar humano que desbordó emoción y convirtió cada rincón frente al Ayuntamiento de San Sebastián en un suspiro compartido. Donostia entera se vistió de blanquiazul, y el aire pareció teñirse de orgullo, de historia, de algo que va mucho más allá de un simple triunfo. Pocas veces, en la historia reciente de la ciudad, se había sentido algo así.

No es solo la conquista de la Copa del Rey. Es la forma, el camino, la identidad de un equipo que ha sabido tocar el alma de su gente. La afición, entregada sin reservas, canta, llora, ríe… vive. Cada bufanda al viento era una bandera de pertenencia; cada voz, un eco que retumba en la bahía como si quisiera quedarse para siempre.

Miles de personas celebran junto a los jugadores de la Real Sociedad la victoria en la final de la Copa de Rey, este lunes en San Sebastián. Javier Etxezarreta (EFE)

Desde Zubieta, el autobús partió como quien inicia una procesión sagrada. Recorrió las calles más emblemáticas de la ciudad y, en cada esquina, en cada balcón, en cada acera, miles de corazones esperaban. No viajaban solo jugadores: viajaban sueños cumplidos, años de fe, generaciones enteras que sienten que todo ha merecido la pena. San Sebastián se fundió en un solo grito, uno de esos que no entienden de tiempo y quedan grabados para siempre.

Pocos minutos antes de las 19.30, la comitiva llegó en dos autobuses descapotables y la ciudad estalló definitivamente en fiesta. Los jugadores, desbordados de alegría, se entregaron a una afición que llevaba horas esperando. Desde la salida de Zubieta, el recorrido fue un baño de masas constante, un abrazo colectivo entre equipo y seguidores.

Los futbolistas vivían el momento como niños. Algunos no soltaban la Copa, la protegían como un tesoro compartido mientras las cámaras inmortalizaban una jornada ya eterna. No era solo una celebración: era la confirmación de un vínculo profundo. También hubo espacio para los gestos que alimentan la memoria. Aritz Elustondo recordó a Imanol Alguacil, y Matarazzo, en euskera, encendió a una multitud que respondió con una ovación cerrada. “Siento que esto no es más que el principio”, dijo, desatando la emoción en una Alderdi Eder abarrotada. Oyarzabal, Marrero, Marín y compañía sintieron ese cariño incondicional que caía desde todos los rincones. Antes de bajar al escenario, sonó ‘We Are the Champions’. Pero la verdadera música era la de miles de voces cantando al unísono.

Después, Aritz Elustondo ejerció de maestro de ceremonias y fue presentando a sus compañeros entre un clamor imparable. Cada nombre era celebrado como propio. Porque eso fue lo vivido: una jornada sin distancias, en la que equipo y afición fueron uno. Un día que ya es eterno en la memoria de la Real Sociedad.