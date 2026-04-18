Mikel Oyarzabal, el futbolista que aparece cuando todo se decide

El delantero de la Real Sociedad y la selección ha construido su carrera desde la precisión en los momentos límite

En el fútbol moderno, donde el foco suele recaer en cifras, velocidad o impacto mediático, hay jugadores que construyen su leyenda de una forma mucho más silenciosa. Mikel Oyarzabal pertenece a esa categoría especial: la de los futbolistas que aparecen cuando el contexto se estrecha, cuando la presión es máxima y cuando los partidos dejan de ser partidos para convertirse en historia. No es casualidad que su trayectoria esté marcada por una constante difícil de encontrar incluso entre los grandes: su influencia directa en las finales.

Su relación con estos escenarios comenzó a consolidarse precisamente en una final de la Copa del Rey, la de 2021, que enfrentó a la Real Sociedad con el Athletic en un derbi cargado de historia, tensión y significado. No era una final más. Desde 1987, la Real no levantaba un título, y toda una generación de aficionados había crecido sin ver a su equipo campeón. En ese contexto, el partido se convirtió en un ejercicio de resistencia emocional, en el que cada error podía resultar definitivo.

Entonces apareció la figura de Oyarzabal. Capitán pese a su juventud, asumió la responsabilidad del momento más delicado: un penalti que podía decidir un título. No hubo estridencias ni gestos grandilocuentes, solo determinación. El balón terminó en la red y, con él, una sequía de casi 40 años llegó a su fin. Aquel gol no solo significó una victoria; representó la confirmación de un liderazgo basado en la serenidad y en la capacidad de sostener el peso de la historia sin temblar.

Mikel Oyarzabal celebra tras ganar la Copa del Rey en 2021. Angel Fernandez (AP)

Lejos de ser un episodio aislado, ese patrón se ha repetido también con España, donde Oyarzabal ha desarrollado una relación igual de especial con los partidos decisivos. En octubre de 2021, en el estadio San Siro de Milán, volvió a situarse en el centro de la escena durante la final de la UEFA Nations League. España se adelantó gracias a su gol, en un encuentro que exigía precisión en cada acción. Sin embargo, el desenlace fue adverso. Los tantos de Benzema y Mbappé cambiaron el rumbo del partido y otorgaron el título a Francia.

Con el paso del tiempo, su influencia en este tipo de partidos no solo se mantuvo, sino que se intensificó. En otra gran final internacional, la de la Eurocopa de 2024, su gol volvió a abrir el camino hacia la victoria de España. Fue un tanto que, durante varios minutos, pareció definitivo, pero que aún debía resistir el asedio final del rival. Cuando el empate parecía posible en los últimos instantes, el desenlace quedó sellado por una acción salvadora de Dani Olmo, cuyo cabezazo evitó el gol contrario más allá del minuto 90. Aquella jugada no hizo más que reforzar el valor del tanto inicial de Oyarzabal, una vez más decisivo en el momento clave.

Fue el capítulo más rotundo de esta historia. Llegó en un escenario de máxima exigencia, ante Inglaterra. España necesitaba a un jugador capaz de transformar la tensión en claridad. Y, de nuevo, ese jugador fue Oyarzabal. Su gol decidió el partido y otorgó el título a la Selección, consolidando definitivamente su reputación como futbolista determinante en finales.

Mikel Oyarzabal celebra tras marcar el gol de la victoria de España en la final de la Eurocopa 2024 ante Inglaterra. Dan Mullan (Getty Images)

Esa capacidad para influir en los momentos decisivos no se limita a las finales disputadas, sino que también se extiende a los partidos que conducen hacia ellas. En el recorrido más reciente de la Real Sociedad en la Copa, volvió a aparecer con un gol frente al Athletic que aseguró la clasificación para una nueva final, este sábado en La Cartuja frente al Atlético de Madrid.

Lo que define a Oyarzabal no es únicamente su capacidad goleadora, sino la naturaleza de sus goles. No son tantos acumulados en contextos favorables ni estadísticas infladas en partidos resueltos. Son goles que pesan. Goles que cambian historias. Goles que rompen sequías, abren finales o las deciden. En un fútbol cada vez más condicionado por el análisis numérico, su figura representa un tipo de valor más difícil de medir: el impacto emocional y competitivo en los momentos en los que todo está en juego.

A lo largo de su carrera, ha evitado el protagonismo excesivo y ha construido su identidad desde la discreción. Sin embargo, esa aparente ausencia de ruido contrasta con la contundencia de sus apariciones en los momentos clave. Porque cuando el escenario se reduce, cuando la tensión aumenta y el error deja de ser una opción, su figura emerge con naturalidad.

Ese impacto no solo se percibe desde fuera, sino también desde dentro del vestuario. Compañeros como Marc Cucurella destacan su peso silencioso dentro del grupo: “Mikel es una persona muy importante, muy respetada. No suele hablar mucho, pero cuando habla, todo el mundo lo escucha. Tiene mucho peso en el equipo y está demostrando el gran nivel que tiene. Muchas veces me preguntan qué jugador me gusta y yo digo Mikel. Quizá desde fuera se le valora más ahora porque está marcando goles, pero cuando juegas con él te das cuenta de lo que aporta al equipo, de cómo lee el juego y de cómo lo entiende. Ahora está siendo un jugador vital”.

En la misma línea, el seleccionador Luis de la Fuente pone en valor su dimensión futbolística y humana: “Hace todo bien. Entiende el fútbol como pocos, interpreta cada posición y cada situación con naturalidad, incluso en contextos muy difíciles. Tiene una capacidad innata para jugar entre líneas y leer el juego. Si fuera de otra nacionalidad, estaríamos hablando de él como un futbolista top mundial sin ninguna duda. Además, en el vestuario es un capitán con todas las letras: serio, maduro, equilibrado y fundamental para aportar serenidad a un grupo con tanta gente joven”.

Ese reconocimiento interno termina de explicar lo que los números no alcanzan a reflejar. Porque más allá de las estadística, Mikel Oyarzabal ha logrado algo reservado a muy pocos: convertir la presión en costumbre y las finales en su escenario natural.