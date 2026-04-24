La UE asegura que será “parte de la solución” en Oriente Próximo pero bajo la bandera del derecho internacional

Reunión de los líderes europeos con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa; egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, el libanés, Joseph Aoun, el príncipe heredero jordano, Hussein, y el secretario general del CCG, Jasem Mohamed Al Budaiwi, en Nicosia (Chipre), este viernes.

Sánchez considera que la crisis en la región “demuestra el fracaso de la fuerza bruta”. Los líderes europeos rechazan levantar sanciones a Irán y exigen la reapertura del estrecho de Ormuz “sin peajes y respetando la libertad de navegación”

El conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán sigue sin ser la guerra de Europa, pero esta quiere y debe ser “parte de la solución” a la crisis de Oriente Próximo, incluida la reapertura del estrecho de Ormuz, no solo porque sus consecuencias le afectan directamente, sino para que se respete de una vez el derecho internacional. Es lo que ha asegurado este viernes el presidente del Consejo Europeo, António Costa, tras reunir en Nicosia a los líderes de la UE y escuchar a varios de los actores regionales más afectados por el nuevo conflicto.

“La Unión Europea no forma parte del conflicto, pero formaremos parte de la solución”, ha asegurado al término de un día y medio de cumbre informal que ha culminado con una reunión con los presidentes de Egipto, Líbano y Siria, así como el príncipe heredero de Jordania y el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Mohamed al Budaiwi. Pero el portugués ha sido enfático: “Mientras apoyamos los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución negociada a este conflicto, nuestros principios son claros: solo se puede lograr una paz verdadera defendiendo el derecho internacional de manera coherente y basada en principios”, ha subrayado Costa.

Es una idea que, con un tono algo menos diplomático, había lanzado horas antes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para quien “la situación en Oriente Medio, la crisis provocada por esta guerra demuestra el fracaso de la fuerza bruta y la importancia de salvaguardar y reforzar el orden internacional”.

Sodados de un barco de guerra de EE UU, participando en el bloqueo del estrecho de Ormuz. Us Navy/Us Navy / Zuma Press / E (Us Navy/Us Navy / Zuma Press / E)

Entre las prioridades de Europa prima la restauración de la navegación en el estrecho de Ormuz —“sin peajes y respetando la libertad de navegación”, han subrayado los líderes europeos—, cuyo bloqueo está disparando las facturas energéticas de la UE. Sin mencionar ni una sola vez los reproches que en esos mismos momentos volvían a surgir desde Washington contra Europa por lo que el Gobierno de Donald Trump considera una falta de respaldo a la guerra que comenzó sin consultar a sus socios europeos, Costa ha recordado que ya hay una coalición de más de medio centenar de países europeos, liderada por Francia y Reino Unido, preparando una “misión defensiva multilateral” que podrá lanzarse “cuando se den las condiciones de seguridad necesarias”.

En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha retomado la posibilidad de “expandir” el alcance de misiones como la que mantiene en el mar Rojo, ASPIDES, para que “evolucionen de mera protección a una sofisticada coordinación marítima conjunta”, ha indicado, sin dar más detalles.

Aunque hace poco más de un mes la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, constataba que no había “apetito” para ampliar el mandato de esta misión, este viernes ha insistido en que “la forma más rápida” de constituir la coalición de voluntarios para Ormuz es “aprovechar” las misiones ASPIDES y ATALANTA (en el Océano Índico occidental) y “ampliarlas y reforzarlas con buques y equipos que cuenten con las capacidades necesarias”.

Los líderes europeos han saludado la prolongación del alto el fuego entre EE UU e Irán, así como el acordado entre Líbano e Israel, y han subrayado que el “objetivo compartido” con la región es “negociar un fin duradero a la guerra” que permita, entre otros, reabrir Ormuz. Von der Leyen ha subrayado a la par que el programa nuclear iraní y sus misiles balísticos deberán formar parte de cualquier acuerdo y, en este sentido, junto con Costa, ha considerado prematuro aliviar las sanciones europeas contra Irán, como había sugerido el canciller alemán, Friedrich Merz.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, estrecha la mano del presidente sirio, Ahmed Al-Sharaa, junto al presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, durante la cumbre de líderes de la Unión Europea y socios regionales celebrada en Nicosia (Chipre), este viernes Yiannis Kourtoglou (REUTERS)

“El alivio de las sanciones solo será posible si han desaparecido las razones que las motivaron”, ha subrayado Von der Leyen, mientras que Costa ha advertido de que “es demasiado pronto para hablar de aliviar ningún tipo de sanción” a Irán.

Por su parte, los presidentes de Siria y Líbano han reclamado a la UE que la comunidad internacional “asuma su responsabilidad” frente a las agresiones de Israel a otros países de la región. Y han instado a aprovechar la “oportunidad” que ofrecen los “dramáticos acontecimientos” en Oriente Próximo para reforzar la cooperación económica y de seguridad con Bruselas.