Muere Carlos Garaikoetxea, el primer lehendakari tras la recuperación de las libertades

Tras su paso por la presidencia del Gobierno Vasco con el PNV, fundó y presidió Eusko Alkartasuna

Este lunes ha fallecido a los 87 años de edad Carlos Garaikoetxea, que fue el primer lehendakari vasco tras la aprobación del Estatuto de Gernika, en 1979. Garaikoetxea presidió el PNV cuando aún estaba en la clandestinidad hasta 1980, cuando resultó elegido lehendakari del primer Ejecutivo surgido de las urnas tras la recuperación de las libertades. Permaneció en ese cargo dos legislaturas. En 1986 fundó Eusko Alkartasuna, una escisión socialdemócrata del PNV, que presidió desde 1987 a 1999. El político fue, además, parlamentario en Navarra, dos veces eurodiputado y diputado vasco durante cinco legislaturas.

Garaikoetxea, abogado y economista nacido en Pamplona en 1938, defendía que el Estatuto de Gernika fue la única salida posible y “responsable” a la crisis económica que vivía el País Vasco en el final de la década de los años 70, pero luego fue muy crítico con el desarrollo y limitaciones del Estatuto.

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