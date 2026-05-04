Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo

Muere Carlos Garaikoetxea, el primer lehendakari tras la recuperación de las libertades

Tras su paso por la presidencia del Gobierno Vasco con el PNV, fundó y presidió Eusko Alkartasuna

Carlos Garaikoetxea, en su despacho en Pamplona, en 2011.LUIS AZANZA
EFEEl País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Este lunes ha fallecido a los 87 años de edad Carlos Garaikoetxea, que fue el primer lehendakari vasco tras la aprobación del Estatuto de Gernika, en 1979. Garaikoetxea presidió el PNV cuando aún estaba en la clandestinidad hasta 1980, cuando resultó elegido lehendakari del primer Ejecutivo surgido de las urnas tras la recuperación de las libertades. Permaneció en ese cargo dos legislaturas. En 1986 fundó Eusko Alkartasuna, una escisión socialdemócrata del PNV, que presidió desde 1987 a 1999. El político fue, además, parlamentario en Navarra, dos veces eurodiputado y diputado vasco durante cinco legislaturas.

Garaikoetxea, abogado y economista nacido en Pamplona en 1938, defendía que el Estatuto de Gernika fue la única salida posible y “responsable” a la crisis económica que vivía el País Vasco en el final de la década de los años 70, pero luego fue muy crítico con el desarrollo y limitaciones del Estatuto.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Pack de cinco camisetas de algodón para hombre. Disponibles en diferentes tallas. COMPRA POR 29,99€
escaparate
Pack de dos luces de armario con sensor de movimiento y diferentes iluminaciones. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Organizador de zapatos compacto con capacidad hasta 12 pares. COMPRA POR 19,98€
escaparate
Porta embutidos apilable apto para congelador y microondas. COMPRA POR 4€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
_
_