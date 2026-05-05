Regresa a México la tripulante interceptada por Israel en una flotilla rumbo a Gaza

La mexicana es parte de los siete connacionales que viajaban en la Global Sumud Flotilla con ayuda humanitaria. Cancillería asegura que los demás, que no fueron interceptados, se encuentran bien

La mexicana que viajaba en una de las embarcaciones con ayuda humanitaria para Gaza y que fue interceptada por Israel el pasado jueves regresó a México este fin de semana, según ha informado este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado. La tripulante de la Global Sumud Flotilla —de la que no se ha revelado la identidad— es una de las 175 personas de 33 nacionalidades detenidas en aguas internacionales. En las otras 55 embarcaciones viajaban siete mexicanos más, pero no fueron interceptados.

La Global Sumud Flotilla, conformada por esas 55 barcas, emprendió el viaje el pasado 15 de abril desde el puerto de Barcelona con ayuda humanitaria internacional para Gaza. Las autoridades israelíes interceptaron el jueves al menos 22 de esas naves, lo que supuso la consecuente retención de unos 175 tripulantes de 33 nacionalidades distintas. “Se tiene confirmación de que una persona mexicana viajaba en la embarcación interceptada, y se mantienen esfuerzos para lograr establecer comunicación con ella”, informó entonces la Cancillería en un escrito.

Abril Rojas, delegada mexicana de la Global Sumud Flotilla, el 29 de abri. Cedida (globalmovementtogazamexico)

La directora general de Protección Consular, Vanessa Calva, fue la encargada de recibir este fin de semana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la tripulante interceptada en aguas internacionales. El Gobierno griego informó el jueves de que mantenía contacto con Israel y que los detenidos serían llevados al puerto de Lasithi, en Creta. En los últimos días previos a la repatriación, la mexicana estuvo asistida por el embajador de México en Grecia, Alejandro García Moreno, coordinado con el cónsul en Estambul, Alberto Fierro Garza. “Agradecemos las gestiones de las autoridades griegas y turcas en apoyo a la repatriación de nuestra connacional”, ha añadido la Cancillería en su escrito.

La dependencia añade que los representantes de México en la región continúan en contacto con los otros siete mexicanos que no fueron interceptados, “quienes hasta ahora se reportan bien”. “La SRE sigue en contacto permanente y directo con sus familiares para brindar acompañamiento”, asegura. También pide “con la mayor firmeza” a Israel que respete los derechos de los tripulantes de la flotilla, y ha objetado la intercepción. “Constituye una flagrante violación de los principios fundamentales del derecho internacional”, expone en el escrito, una postura que el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones.

A finales de septiembre del año pasado, Israel interceptó otra de las flotillas de la Global Sumud, en la que viajaban seis mexicanos. En aquel entonces, aceptaron la repatriación voluntaria a México. Carlos Pérez, Ernesto Ledesma, Sol González, Arlín Gabriela Medrano, Laura Alejandra Veléz Ruiz y Diego Vázquez fueron los nombres de los tripulantes mexicanos que se unieron en aquel conjunto de 44 embarcaciones.