Luis García Plaza, nuevo entrenador del Sevilla

Luis García Plaza (Madrid, 53 años) es el nuevo entrenador del Sevilla. Así lo ha confirmado la entidad andaluza, inmersa en una grave crisis deportiva e institucional y que busca en García Plaza al entrenador que lo aleje de la pelea por el descenso en las nueve jornadas que restan para el final de la Liga. García Plaza firma hasta junio de 2027 siempre que consiga la permanencia y este miércoles se hará cargo del primer equipo andaluz, a tres puntos de la zona roja.

García Plaza ha sido elegido por su experiencia y conocimiento en equipos en situaciones complicadas. El otro candidato con el que se habló fue Diego Martínez. Al final, los dirigentes del Sevilla se decantaron por García Plaza. Las negociaciones, que han sido duras, comenzaron el domingo por la tarde y culminaron en la noche del lunes. García Plaza es un entrenador con amplia experiencia en la Liga. Ha dirigido 229 encuentros en Primera y su último trabajo estuvo en el Alavés, donde fue destituido a mediados de la pasada temporada. Ha entrenado a equipos como el Villarreal, el Elche, el Levante, Getafe o el propio Alavés, con el que logró subir a Primera en en 2023, para mantenerlo luego en Primera en la 10ª posición. El preparador logró tres ascensos a Primera División con el Levante, el Mallorca y el Alavés.

El Sevilla decidió prescindir de Matías Almeyda, que acudió a la ciudad deportiva para despedirse de la plantilla, al sentir que el argentino había perdido su capacidad competitiva tras la dura derrota contra el Valencia del pasado sábado. La llegada de un nuevo entrenador al Sevilla convierte al conjunto andaluz en una auténtica trituradora de técnicos. Desde 2022, con el equipo en la Champions League, ganando la Liga Europa en 2023, el Sevilla ha contado con nueve técnicos en tan solo cuatro años: Julen Lopetegui, Jorge Sampaoli, José Luis Mendilibar, Diego Alonso, Quique Sánchez Flores, García Pimienta, Joaquín Caparrós y Matías Almeyda.

A la delicada situación deportiva del Sevilla se una una grave crisis institucional. Tras varios años de pelea entre varios de sus máximos accionistas, el club se encuentra ahora en un proceso de venta. El grupo que lidera Sergio Ramos es el principal candidato para hacerse con la mayoría accionarial de un club que fue modelo de gestión a lo largo de este siglo y que necesita una evidente reinvención. Five Eleven Capital está cerca de cerrar la auditoría del Sevilla y en los próximos días debe haber noticias en torno a una negociaciones que avanzan por buen camino. Mientras, el primer equipo debe atar la permanencia en Primera División cuanto antes.