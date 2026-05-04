El Estadio Azteca pagará 1.000 millones de pesos a la FIFA por el uso de los palcos y plateas

Grupo Ollamani, escindido de Televisa y propietario del Club América y del Estadio Azteca, sigue resintiendo la carga de ser sede de la Copa del Mundo por tercera ocasión. Luego de perder una batalla legal de un año y medio contra los dueños de palcos y plateas del recinto, la empresa ha tenido que asumir ante la FIFA el costo de esos 15.000 lugares: 62,4 millones de dólares (unos 1.000 millones de pesos), para que los propietarios puedan usar y acceder sin costo a todos los partidos del torneo, que inicia en 38 días. Así lo informó la empresa en su reporte anual publicado en la Bolsa Mexicana de Valores, donde detalló que comenzará a desembolsar la cifra a partir de este 20 de mayo.

La historia se remonta a la década de los sesenta, cuando Televisa buscaba recursos para la titánica tarea de construir el Estadio Azteca. Para conseguirlos, ofertó los palcos como una jugosa propiedad privada: 10 asientos con vista privilegiada, baño privado, dos lugares de estacionamiento y el derecho a asistir a todos los eventos durante 99 años. Cada uno costaba 115.000 pesos (unos 9.000 dólares de la época) y, para 1966, ya se habían vendido todos. El primer Mundial (1970) pasó sin complicaciones para los propietarios. Fue en la Copa de 1986 cuando tuvieron que negociar con Emilio El Tigre Azcárraga, entonces presidente de la empresa, para ejercer sus derechos. Y lo consiguieron.

La disputa revivió durante la planeación del tercer Mundial en el estadio, cuando la FIFA reclamó el control de esos espacios bajo la cláusula que le otorga dominio total de los recintos sede desde 30 días antes del inicio del torneo y hasta una semana después de su clausura. Grupo Ollamani debía resolver el conflicto e intentó negociar con los palcohabientes, hasta que en septiembre del año pasado perdió oficialmente la disputa legal. Ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), firmó un convenio que les garantiza el ingreso gratuito a los cinco partidos del torneo, incluida la inauguración. “De los 16 estadios que serán sedes mundialistas, solo el nuestro tenía particularidades complejas”, dijo entonces la empresa. Actualmente, el valor de un palco en el Estadio Azteca ronda los 15 millones de pesos.

Roberto Ruano, líder de la Asociación de Palcos y Plateas, explicó entonces en diversas entrevistas: “Gratis no es, nosotros ya pagamos por cualquier evento en el recinto. Ahora tenemos el papel con la legalidad y el respeto que se merecía el asunto. Hay temas como estacionamiento, el ingreso de alimentos y bebidas que tendrán que hacerse distinto para ingresar, con lo cual no estamos de acuerdo, pero vamos a respetarlos”.

Para financiar la remodelación del estadio de cara al torneo, Grupo Ollamani firmó un acuerdo de publicidad y patrocinios con Banorte por 2.100 millones de pesos, que incluía el cambio de nombre del recinto en reconocimiento a la institución financiera. A poco más de un mes del pitazo inicial, los precios de reventa para el primer partido, que se disputará el 11 de junio, van desde los 123.000 pesos (casi 7.000 dólares) hasta los 1,37 millones de pesos (unos 77.700 dólares) en algunas plataformas de internet.