Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo | Irán intensifica la ofensiva en el estrecho de Ormuz y agrava la crisis del petróleo

Nuevos ataques iraníes alcanzan Emiratos, Baréin y Kuwait

Una nueva oleada de ataques la madrugada de este jueves provenientes de Irán contra países del golfo Pérsico alcanzó un edificio en Dubái, la capital de Emiratos Árabes Unidos, así como los tanques de combustible de unas instalaciones cerca de la capital de Baréin y un edificio en Kuwait en el inicio de la decimotercera jornada de conflicto en Oriente Próximo.

La oficina de prensa del Gobierno de Dubái informó que el edificio de la ciudad fue impactado por un dron y que equipos de emergencia evacuaron el bloque.

Aunque no identificó el origen de ese ataque concreto, posteriormente el Ministerio de Defensa del país aseguró estar interceptando misiles y drones desde Irán.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Baréin anunció una “agresión iraní” dirigida a tanques de combustible en la zona de Muharraq, cerca de la capital Manama, en un mensaje de X. También informó de la activación de sirenas de alarma y urgió a los residentes a refugiarse en lugares seguros.

Además, el ejército de Kuwait aseguró que “un dron enemigo” alcanzó un edificio residencial en el sur del país y dejó dos personas heridas.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí alertó en varias publicaciones en X de la identificación e interceptación de drones. Según uno de sus mensajes, al menos 18 drones han sido destruidos durante la noche. Hasta el momento, no han trascendido informaciones sobre víctimas o heridos.

Irán anunció horas antes una nueva oleada de bombardeos contra Israel y contra objetivos estadounidenses en los países del Golfo después de 13 días de conflicto en el que los ataques no han cesado en la región a raíz de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel sobre Teherán el pasado 28 de febrero. (Efe)