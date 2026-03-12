Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo | Irán intensifica la ofensiva en el estrecho de Ormuz y agrava la crisis del petróleo
Nuevos ataques iraníes alcanzan Arabia Saudí, Emiratos, Baréin y Kuwait, mientras Israel bombardea Beirut | El crudo vuelve a escalar por encima de los 100 dólares
Irán ha alcanzado en las últimas horas de este jueves con sus ataques dos nuevos barcos en el golfo Pérsico, esta vez atracados en el puerto iraquí de Basora, y un buque portacontenedores en Emiratos Árabes Unidos, que se suman a los tres cargueros atacados el miércoles, lo que pone aún más en solfa el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz. Así, los precios del petróleo han vuelto a escalar por encima de los 100 dólares e Irán advierte de que el crudo puede llegar a los 200 dólares el barril. Esta madrugada, una nueva oleada de ataques provenientes de Irán contra países del Golfo ha alcanzado un edificio en Dubái, la capital de Emiratos Árabes Unidos, así como los tanques de combustible de unas instalaciones cerca de la capital de Baréin, un edificio en Kuwait y Arabia Saudí. El ejército israelí, por su parte, ha lanzado ataques “a gran escala” contra el sur de Beirut.
El petróleo regresa a niveles de alerta. El barril de brent, de referencia en Europa, ha superado la barrera psicológica de los 100 dólares este jueves, con una subida cercana al 9%. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, lejos de amainar, se recrudece y se intensifican los ataques iraníes a buques en aguas del Golfo Pérsico. El efecto bálsamo que se esperaba sobre los precios del crudo con el anuncio la víspera de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de una intervención histórica para sacar hasta 400 millones de barriles de las reservas no ha tenido lugar, más bien al contrario.
Vídeo | Los mapas y las claves que explican cómo influye el estrecho de Ormuz en la guerra de Irán: de los barcos en llamas al precio de la gasolina
Un punto estratégico por el que pasa un tercio del crudo mundial se convierte en el epicentro de las tensiones entre Teherán y el mercado global.
Ocho muertos en un ataque israelí al oeste de Beirut
Al menos ocho personas han muerto y otras 31 han resultado heridas en la madrugada de este jueves en un ataque israelí en una zona costera en el oeste de la capital de Líbano, Beirut, según los datos del Ministerio de Salud. El bombardeo era parte de una oleada de ataques que ha causado una veintena de muertos y medio centenar de heridos en el país.
“El número de víctimas en el ataque del enemigo israelí a Ramlet al Baida, en Beirut, ha ascendido a 8 muertos y 31 heridos”, ha indicado el Miniserio en un comunicado recogido por la agencia oficial libanesa NNA, en el que ha situado el bombardeo en esta zona de playa en el oeste de la capital mediterránea.
También durante la madrugada el Ejército de Israel afirmara haber atacado “10 cuarteles generales terroristas” de Hezbolá en distrito de Dahiye, al sur de Beirut. También ha habido ataques en Baalbek, en el noreste; en Tiro, en el oeste, y en la gobernación de Bint Jbeil, en el sur. (EP)
A casi dos semanas desde el inicio de la guerra, los testimonios de los iraníes vislumbran angustia e inquietud. “Los primeros días le decía a mi hija que estos ruidos eran por la fiesta de Chaharshanbé Suri (en Irán la noche del último miércoles del invierno se celebra con fuegos artificiales), pero ahora tiene pesadillas todas las noches”, explica preocupada Simin, residente en Teherán. “Elnaz [su hija] tiene mucho estrés; con el más mínimo ruido se nos encoge el corazón". Ella, especialista en gestión turística, trabajaba antes en una agencia de viajes, pero ya lleva varios meses en paro.
Arabia Saudí intercepta un dron que se dirigía hacia un yacimiento petrolífero
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí acaba de informar de que ha repelido un ataque con un dron que se dirigía al yacimiento petrolífero de Shaybah, uno de los mayores del país, situado a unos 10 kilómetros al sur de la frontera con Emiratos Árabes Unidos. Es el tercer ataque a infraestructuras petrolíferas en el país del que se ha informado este jueves. (Reuters)
Con un presidente tan aficionado a los mensajes contradictorios, los debates se deslizan a menudo en Washington por el campo de la semántica, cuando no directamente de la filosofía. Estos días, por ejemplo, todo gira en torno al sentido de un final; el final de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, que se encamina hacia su tercera semana. Trump dijo este lunes que este está cerca, en vista de que los mercados se sumían en el caos. También, que solo llegará tras una “rendición incondicional” de Teherán. O que, como aseguró este miércoles en una entrevista con Axios, los bombardeos cesarán cuando él quiera que paren.
Un nuevo ataque a un carguero eleva a seis los barcos alcanzados en el estrecho en las últimas horas
La autoridad británica del comercio marítimo UKMTO ha informado esta madrugada de un nuevo incidente en aguas del estrecho de Ormuz. En este caso, el patrón de un barco portacontenedores ha informado de que el buque sido alcanzado por un proyectil desconocido cuando navegaba a 35 millas náuticas (64 km) al norte de Jebel Ali (Emiratos Árabes Unidos), lo que ha provocado un incendio. No se ha podido hacer un balance de daños más preciso porque el ataque se ha producido durante la noche.
Con este se eleva a seis el número de ataques iraníes a buques en aguas del estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas, lo que ha puesto el foco del conflicto en Oriente Próximo en las aguas del corredor por el que pasa el 20% del petróleo del mundo. Así, el crudo ha escalado de nuevo y ha vuelto a superar la barrera de los 100 dólares.
El petróleo vuelve a tocar los 100 dólares el barril
El petróleo regresa a niveles de alerta. El barril de brent, de referencia en Europa, ha superado la cota psicológica de los 100 dólares este jueves, con una subida cercana al 9%. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, lejos de amainar, aumenta de tensión y se intensifican los ataques iraníes a buques en aguas del Golfo Pérsico. El efecto bálsamo que se esperaba sobre los precios del crudo con el anuncio la víspera de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de una intervención histórica para sacar hasta 400 millones de barriles de las reservas no ha tenido lugar, más bien al contrario.
El brent, de referencia en Europa, se dispara un 9%, hasta los 101 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) sube hasta situarse cerca de los 95 dólares.
La nueva escalada del petróleo agrava las caídas en las Bolsas
Las tensiones por el conflicto en Irán se agravan tras nuevos ataques y el nerviosismo vuelve a los mercados. El precio del petróleo repunta un 9% hasta los 100 dólares el barril y arrastra a la baja a las Bolsas. Los índices asiáticos registran caídas, al igual que los futuros estadounidenses y los del EuroStoxx 50, que apuntan a descensos del 1%. El encarecimiento del crudo supone un duro golpe para las economías, ya que amenaza con disparar la inflación. Goldman Sachs ha retrasado su previsión de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE UU.
Nuevos ataques iraníes alcanzan Emiratos, Baréin y Kuwait
Una nueva oleada de ataques la madrugada de este jueves provenientes de Irán contra países del golfo Pérsico alcanzó un edificio en Dubái, la capital de Emiratos Árabes Unidos, así como los tanques de combustible de unas instalaciones cerca de la capital de Baréin y un edificio en Kuwait en el inicio de la decimotercera jornada de conflicto en Oriente Próximo.
La oficina de prensa del Gobierno de Dubái informó que el edificio de la ciudad fue impactado por un dron y que equipos de emergencia evacuaron el bloque.
Aunque no identificó el origen de ese ataque concreto, posteriormente el Ministerio de Defensa del país aseguró estar interceptando misiles y drones desde Irán.
Por su parte, el Ministerio del Interior de Baréin anunció una “agresión iraní” dirigida a tanques de combustible en la zona de Muharraq, cerca de la capital Manama, en un mensaje de X. También informó de la activación de sirenas de alarma y urgió a los residentes a refugiarse en lugares seguros.
Además, el ejército de Kuwait aseguró que “un dron enemigo” alcanzó un edificio residencial en el sur del país y dejó dos personas heridas.
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí alertó en varias publicaciones en X de la identificación e interceptación de drones. Según uno de sus mensajes, al menos 18 drones han sido destruidos durante la noche. Hasta el momento, no han trascendido informaciones sobre víctimas o heridos.
Irán anunció horas antes una nueva oleada de bombardeos contra Israel y contra objetivos estadounidenses en los países del Golfo después de 13 días de conflicto en el que los ataques no han cesado en la región a raíz de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel sobre Teherán el pasado 28 de febrero. (Efe)
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad del conflicto de Oriente Próximo, que entra en su décimotercer día. En las últimas horas, Irán ha alcanzado con sus ataques dos nuevos barcos en el golfo Pérsico, esta vez atracados en el puerto iraquí de Basora, que se suman a los tres cargueros atacados el miércoles, lo que pone aún más en solfa el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz. Así, los precios del petróleo han vuelto a escalar por encima de los 100 dólares e Irán advierte de que el crudo puede llegar a los 200 dólares el barril. Mientras, Donald Trump asegura que la guerra está casi ganada. Además, Irán ha atacado en las últimas horas objetivos en Emiratos, Qatar y Kuwait, con el foco puesto en instalaciones petrolíferas.
Por su parte, Israel ha vuelto a atacar Líbano, con una oleada especialmente dura en el sur de Beirut, donde han muerto al menos siete personas.
