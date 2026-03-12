Un misil cae sobre una base militar italiana en Irak, sin causar heridos ni daños graves

En un contexto de tensión creciente en Oriente Próximo, la base militar italiana en Erbil, en el Kurdistán iraquí, sufrió en la noche del miércoles el impacto de un misil, aunque este solo causó daños leves y no dejó heridos entre los militares italianos que trabajan allí, según ha informado este jueves el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

El ataque, aún sin autoría conocida, se produjo a las 23.10, hora local (las 21.10 en la España peninsular), en el Campamento Singara, cuando un misil impactó en el comedor de la base, que está situada cerca del destacamento militar de Estados Unidos. Las autoridades italianas han explicado que la explosión provocó un incendio que afectó al menos a dos vehículos militares. El fuego fue controlado con rapidez, lo que evitó que se extendiera a otras instalaciones del complejo.

El comandante de la base, Stefano Pizzotti, ha señalado en declaraciones a Sky TG24 que la alarma saltó alrededor de las 20.30, hora local; en ese momento los soldados bajaron al búnker y el ataque se produjo casi tres horas después. También ha explicado que los artificieros están examinando los escombros para determinar si la base fue alcanzada por un misil o un dron.

Pizzotti ha precisado que este jueves por la mañana los soldados seguían en el búnker. Ha subrayado que “la moral del personal se mantiene elevada” y ha mandado un mensaje tranquilizador: “Estamos preparados y entrenados para estas situaciones”.

Unos 300 militares italianos están desplegados en esa zona iraquí fronteriza con Siria, Turquía e Irán. La instalación forma parte de la operación internacional contra el grupo terrorista yihadista Estado Islámico (ISIS) y, a lo largo de los años, ha entrenado a miles de soldados kurdos.

La noticia del ataque se conoció en Italia porque lo anunció en televisión, en la noche del miércoles, el diputado Angelo Bonelli, de Alianza Verde e Izquierda, que había recibido un mensaje del ministro Crosetto y lo leyó en directo.

El vicepresidente de Italia y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, ha condenado firmemente el ataque, sin acusar aún a ningún país: “Acabo de hablar con el embajador italiano en Irak. Afortunadamente, nuestros soldados se encuentran bien y a salvo en el búnker. Les expreso mi solidaridad y gratitud por su servicio diario a la patria”, ha escrito en sus redes sociales. Y ha precisado que las autoridades están “evaluando cuidadosamente lo sucedido” para decidir después “qué medidas tomar”.

El ministro también ha detallado que la base italiana en Erbil se encuentra “dentro de un complejo que incluye bases de otros países”, por lo que se desconoce si el ataque estaba dirigido contra las fuerzas italianas o contra el conjunto del asentamiento. El contingente extranjero más numeroso es el estadounidense.

Los medios italianos resaltan que el ataque al campamento ocurrió durante una noche de gran tensión en la ciudad. El gobernador de Erbil, Umid Khoshnav, informó de que la capital del Kurdistán iraquí había sufrido un total de 17 ataques que “fueron neutralizados” y no dejaron víctimas. El diario Il Corriere della Sera, citando fuentes kurdas, señala que esas ofensivas provenían tanto de Irán como de las milicias chiíes iraquíes apostadas entre Mosul y Kirkuk, es decir, al sur de la zona autónoma kurda en el norte del país.

El Campamento Singara —que lleva ese nombre en honor a las legiones romanas en Mesopotamia— está protegido con muros de hormigón armado, sacos de arena y refugios cerca de la zona de dormitorios y del comedor, según las informaciones de los medios locales. El contingente italiano en la zona kurda cuenta actualmente con unos 300 soldados, de los cuales la mayoría se encuentra en la base atacada y otra parte en Solimanye, en la región fronteriza con Irán, donde la unidad estadounidense está relativamente lejos.

Miembros del PAK (un partido contrario al régimen iraní), el miércoles en el interior de una vivienda destruida por los bombardeos en Erbil, en el Kurdistán iraquí. DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)

La misión italiana en Irak cuenta con una trayectoria relativamente larga. Comenzó con una misión promovida por el Gobierno de Silvio Berlusconi entre 2003 y 2006 para apoyar la invasión estadounidense que buscaba derrocar al régimen de Sadam Husein. Posteriormente se desarrolló una operación internacional, a partir de 2014, con el objetivo de combatir al ISIS. Actualmente, su misión consiste en entrenar a las fuerzas armadas locales y apoyar con sus helicópteros el transporte de personal y material de otros contingentes.

Esta base italiana ya fue atacada por Irán, junto con la instalación estadounidense, en enero de 2020, como represalia por el asesinato en Bagdad del líder militar iraní Qasem Soleimani. En aquella ocasión tampoco hubo víctimas.

Desde que comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, Italia ha mantenido un perfil bajo. La primera ministra, Giorgia Meloni, una de las aliadas más cercanas de Donald Trump en Europa, ha insistido en que el país transalpino no tiene intención de entrar en la guerra.

Los analistas consultados señalan que es plausible que el régimen iraní y grupos armados aliados estén buscando atacar instalaciones militares extranjeras, no solo estadounidenses, con el objetivo de desestabilizar y generar temor y descontento en la opinión pública de esos países, replicando una táctica similar a la que ya se ha utilizado en los ataques contra países del Golfo.