La batalla en el estrecho de Ormuz se recrudece con el ataque a tres buques de carga

Tres embarcaciones han sido alcanzadas por proyectiles de origen desconocido en el estrecho de Ormuz, que separa la costa de Irán de la de algunos de sus vecinos en el Golfo, según informaron este miércoles agencias de seguridad marítima. Uno de los ataques causó un incendio a bordo del buque granelero Mayuree Naree, con bandera de Tailandia. Sufrió daños aproximadamente a 11 millas náuticas (20,4 km) al norte de Omán, según dos fuentes de seguridad marítima. El United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), organismo británico que coordina y difunde información de seguridad para buques mercantes, aclaró que el incendio había sido extinguido y que no hubo impacto ambiental. La tripulación necesaria permaneció a bordo del buque.

Anteriormente, el portacontenedores One Majesty, con bandera de Japón, sufrió daños menores por un proyectil desconocido a 25 millas náuticas (46 km) al noroeste de Ras al Khaimah, en los Emiratos Árabes Unidos, según las mismas fuentes. Sus tripulantes están a salvo y el barco se dirige hacia un fondeadero seguro.

Un tercer granelero fue alcanzado por un proyectil desconocido aproximadamente a 50 millas náuticas (92,6 km) al noroeste de Dubái, según empresas de seguridad marítima. El proyectil dañó el casco del Star Gwyneth, con bandera de las Islas Marshall, pero su tripulación permanece a salvo, informó la empresa de gestión de riesgos marítimos Vanguard.

El tráfico por esta vía marítima, una arteria clave por donde pasa alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo y gas, ha caído de manera abrupta desde que comenzó el conflicto con Irán el pasado 28 de febrero. Estos incidentes elevan a al menos 14 el número de barcos atacados desde el inicio del enfrentamiento.

El incendio del buque Mayuree Naree este miércoles. ROYAL THAI NAVY (via REUTERS)

16 barcos “eliminados”

Por su parte, el ejército de Estados Unidos informó anoche de que el martes “eliminó” 16 embarcaciones iraníes dedicadas a la colocación de minas cerca del paso de Ormuz, según un comunicado del Mando Central. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que cualquier mina colocada en la zona por Irán debe ser retirada de inmediato.

Trump había afirmado previamente que Estados Unidos había “destruido completamente” 10 embarcaciones inactivas dedicadas a colocar minas. En respuesta a informes de medios que señalaban que Irán había comenzado a minar la vía marítima. El mandatario publicó en su red, Truth Social: “Si Irán ha colocado alguna mina en el paso de Ormuz, y no tenemos informes de que lo haya hecho, queremos que sean retiradas, ¡INMEDIATAMENTE!”

Añadió que de no hacerlo, Teherán se enfrentaría a consecuencias militares, sin ofrecer más detalles. También aseguró que Estados Unidos está utilizando la misma tecnología empleada contra narcotraficantes para “eliminar permanentemente cualquier barco que intente minar el paso de Ormuz”.

En los últimos meses, Estados Unidos ha llevado a cabo varios ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental que, según afirma, transportaban drogas, provocando decenas de muertos. La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha detenido de facto los envíos por el paso de Ormuz, frente a la costa iraní, por donde normalmente circula una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo.

El alto mando estadounidense anunció que el ejército estudia formas de escoltar potencialmente los barcos a través del paso de Ormuz, en caso de recibir la orden. “Estamos analizando una serie de opciones allí”, dijo el general Dan Caine a los periodistas en el Pentágono. Sin embargo, la Marina de EE UU ha rechazado hasta ahora solicitudes casi diarias de la industria naviera para escoltas militares en la zona, según fuentes consultadas por Reuters.

El secretario de Energía, Chris Wright, publicó en X que la Marina estadounidense había escoltado con éxito un petrolero por la vía marítima, pero posteriormente eliminó la publicación. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desmintió la información, asegurando que Estados Unidos aún no ha escoltado ningún buque por el paso de Ormuz.

“Un vídeo fue eliminado de la cuenta oficial de X del secretario Wright después de que se determinara que el pie de foto había sido colocado incorrectamente por personal del Departamento de Energía”, indicó un portavoz del departamento.

Por su parte, un portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán negó que un petrolero hubiera sido escoltado. “Cualquier movimiento de la flota estadounidense y de sus aliados será detenido por nuestros misiles y drones”, advirtió Ali Mohammad Naini, según medios estatales iraníes.

El intercambio de ataques continúa

Por otra parte, Estados Unidos e Israel han emprendido este miércoles nuevos ataques aéreos contra Irán, mientras animaban a la población a rebelarse contra el régimen y el Gobierno de Teherán advertía que sus fuerzas de seguridad estatales están listas, con “los dedos en el gatillo”, para enfrentar cualquier protesta antigubernamental. El intercambio de ataques continúa en el duodécimo día de la guerra.

Millones de israelíes fueron conducidos repetidamente a refugios antiaéreos durante la noche del martes, mientras el ejército advertía de que Irán había lanzado misiles hacia Israel, lo que demuestra que Teherán conserva la capacidad de atacar tras casi dos semanas de hostilidades.

El sonido de explosiones de los sistemas de defensa aérea interceptando los cohetes marcaba la oscuridad previa al amanecer, mientras las sirenas antiaéreas sonaban y los israelíes corrían hacia habitaciones seguras y refugios. No hubo información inmediata sobre si alguno de los misiles alcanzó el suelo.

El portavoz de las fuerzas armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, instó el miércoles a los países de la región y a los musulmanes a señalar los “refugios de los sionistas estadounidenses (Israel)” para maximizar la precisión e impacto de los ataques iraníes, minimizando el daño a civiles, que, según él, son “utilizados como escudos humanos”, informó Defapress, medio afiliado al ejército. Shekarchi también declaró que Irán responderá a los recientes ataques de Estados Unidos e Israel en zonas residenciales.

Nuevo bombardeo sobre Beirut

Los últimos ataques de Irán coincidieron aproximadamente con un nuevo bombardeo israelí sobre Beirut dirigido a eliminar al grupo Hezbollah, respaldado por Irán, que había disparado contra Israel desde Líbano en solidaridad con el gobierno de Teherán. Se han celebrado grandes concentraciones en Irán en apoyo a su recientemente nombrado líder supremo, Mojtaba Jameneí, un ultraconservador elegido para suceder a su padre, fallecido el primer día de la guerra. Un funeral por altos mandos militares iraníes muertos al inicio del conflicto está previsto en Teherán a primeras horas de la tarde de este miércoles.

Muchos iraníes desean cambios y algunos celebraron abiertamente la muerte del líder anterior, semanas después de que sus fuerzas de seguridad mataran a miles de personas para sofocar protestas antigubernamentales.

“Los dedos en el gatillo”

Sin embargo, durante la guerra ha habido pocas señales de protesta, e Irán endureció aún más el control sobre la disidencia interna días después de que Trump exhortara a los ciudadanos iraníes a aprovechar la oportunidad que ofrecían los ataques de Estados Unidos e Israel para levantarse y derrocar a su gobierno.

Temiendo un resurgimiento de las manifestaciones antigubernamentales, el jefe de policía iraní, Ahmadreza Radan, advirtió que “cualquiera que salga a las calles a petición del enemigo será tratado como enemigo y no como manifestante”. “Todas nuestras fuerzas de seguridad tienen los dedos en el gatillo”, afirmó Radan en la televisión estatal.

Irán también arrestó a decenas de personas, incluido un extranjero, acusadas de espiar para los “enemigos” del país, informó el Ministerio de Inteligencia el martes.

Más de 1.300 civiles iraníes han muerto desde que comenzaron los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, según el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani. También informó de que casi 8.000 viviendas han sido destruidas, junto con 1.600 “centros comerciales y de servicios” y decenas de instalaciones médicas, educativas y de suministro energético.

Decenas también han muerto en ataques israelíes contra Líbano, mientras que los ataques iraníes sobre Israel han causado al menos 11 muertos. Además de los siete soldados estadounidenses muertos en el conflicto, el Pentágono estimó el martes que unos 140 militares estadounidenses han resultado heridos.