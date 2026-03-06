Ir al contenido
'PODCAST' | ATAQUE CONTRA IRÁN

Cómo afecta el bloqueo del estrecho de Ormuz: “Muchos millones de personas lo van a notar en los próximos recibos de luz y gas”

Las exportaciones petroleras del golfo Pérsico suponen una quinta parte del crudo mundial

Ana FuentesJuan Cruz PeñaVíctor Rojo
Madrid -

El estallido de un nuevo conflicto en Oriente Próximo ha vuelto a situar al estrecho de Ormuz —uno de los pasos marítimos más estratégicos del planeta— en el centro de la atención mundial. El ataque lanzado en la madrugada del sábado por Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní ha desencadenado un escenario de incertidumbre que ya se refleja en los mercados energéticos internacionales y que amenaza con trasladarse al bolsillo de millones de consumidores.

En su punto más estrecho, el de Ormuz no supera los 50 kilómetros de ancho, es el principal paso marítimo de hidrocarburos del mundo y conecta a Irán, Omán, Catar y Emiratos Árabes Unidos con los mercados globales. Los analistas lo consideran “el Banco Central del petróleo” por la concentración de reservas y producción que dependen de su normal funcionamiento.

Ana Fuentes repasa las consecuencias que ya está teniendo este bloqueo en el día a día de los consumidores junto al periodista de EL PAÍS, Juan Cruz Peña.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

