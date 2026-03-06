Transgrancanaria, el continente en miniatura del trail de los contrastes: un kit de frío para el ultra y el tórrido calor de Maspalomas

Los habitantes de Gran Canaria describen su isla como un continente en miniatura. Con orgullo, sí, pero también con solidez científica. La variedad de un lugar que concentra lo desértico de su zona sur con auténticos paraísos para el sur como la playa El Frontón o el verde del norte. En poco más de media hora en coche se puede pasar de ver nieve sobre el Roque Nublo a sufrir el tórrido calor de Maspalomas. Ese contraste hace única la Classic, el ultra trail de 126 kilómetros que sirve de prueba reina a la Transgrancanaria, una carrera en la que es habitual pasar de sensaciones térmicas bajo cero en la noche –el efecto de un habitual combo entre lluvia y viento– a cocerse al mediodía para alcanzar la meta al sur de la isla, en Maspalomas. El primer gran evento del calendario internacional del trail pondrá a partir de este viernes a las 23:59 horas en la playa de las Canteras de Las Palmas en juego el título de mejor ‘ultrero’ del planeta, cosechado por Tom Evans al ganar el pasado 30 de agosto el Ultra Trail del Mont Blanc (UTMB). Y lo hará en la versión más salvaje de la isla, verde a rabiar tras un invierno auténtico.

La rutina diaria de lluvias durante los dos primeros meses del año ha cambiado de un plumazo la panorámica de la isla respecto al año pasado, con las precipitaciones justas. La prueba está en el valle de Agaete, en la arista norte, sede del kilómetro vertical, la prueba con la que arrancó el miércoles un menú con cinco distancias principales, desde los 126 kilómetros a esos 5,5 para cubrir mil metros de desnivel positivo. Una subida en la que no solo resplandece el verde, sino el agua, con una cascada poderosa que alucinaba a los corredores. Nada que ver con el hilito del año anterior. Ni rastro del sol en una subida paradigmática de este 2026, con media montaña cubierta por unas nubes, un tramo en el que arreció la lluvia de lo lindo y visibilidad nula en el pinar cimero de Tamadaba. El mismo ganador, eso sí: el italiano Henri Aymonod. La alemana Madlen Kappeler venció en mujeres.

Corredores durante el 'half' de la Transgrancanaria. CARLOS DÍAZ RECIO

Ese verdor que casi tapaba algunos senderos en la subida de Agaete se extiende a toda la isla. El campamento de El Garañón es otro peregrinaje ineludible para casi todas las distancias. Uno de los puntos más altos de la isla, a 1.690 metros, donde corona la Ruta de la Plata, un sendero empedrado de unos diez kilómetros que las distancias largas –a partir de la maratón– hacen en bajada, pero la Half –media maratón– de este jueves, con 23 kilómetros y unos 1.800 metros de desnivel positivo, transitó en subida en una estampa de piedra mojada y charcos más propia de otros lares. Cuando uno llega a Canarias no se espera barro. Más de un corredor bien pudo sentirse en Asturias cuando atravesó esa zona cimera. En una carrera con más presencia internacional, producto de la temporada alta del archipiélago, un escape terapéutico para tanto turista europeo que huye de la nieve, esta carrera fue dominio español. En hombres ganó Alain Santamaría (1h53m54s) seguido de Marcos Villamuera y Diego Menéndez. En mujeres, Estel Roig (2h22m39s), delante de María Fuentes y la italiana Arianna Dentis.

En una semana que sigue ganando adeptos con distancias cada vez más ligeras –hasta una de cinco kilómetros–, con más de 6.000 inscritos de 75 nacionalidades distintas, el respeto de los organizadores es máximo en este año de meteorología respondona. Máxime porque ya cuesta leer los cambios drásticos, especialmente en la noche. A diferencia de otros años, se mantiene el kit de frío para el ultra, con prendas térmicas como material obligatorio. Un seguro para el furgón de cola. Y para el propio Evans, que cimentó su hazaña en UTMB –el ultra más prestigioso del mundo, una vuelta de 171 kilómetros a Chamonix rodeando el techo de los Alpes– tras dos sonados fracasos en la noche en las ediciones anteriores que acabaron con su cuerpo hipotérmico en el hospital. Sin Caleb Olson, el ganador del año pasado, que se coronaría después en las cien millas californianas de Western States, los focos están en Jonathan Albon y Josh Wade, sus escuderos en el podio. La esposa del primero, la noruega Henriette Albon, buscará revalidar su corona de 2025 ante una fija en la ecuación como Claudia Tremps o la incógnita de la nepalesa Sunmaya Budha, subcampeona del mundo en Canfranc el año pasado, una de las que más puede brillar si caen chuzos de punta.

Participantes durante el kilómetro vertical de la Transgrancanaria. Carlos Diaz-Recio

Lo que no esperaban los europeos que llevan entrenando en Canarias medio invierno es que iban a ver copos de nieve sobre el Roque Nublo, el gran icono de la isla, que vuelve al menú tras obtener el visto bueno ambiental con el que no contaba el año pasado, restringiendo el paso, eso sí, a las dos distancias largas, a lo largo del sábado. El resto, lo olfatea a escaso medio kilómetro. La volatilidad del termómetro de la isla impide que los copos se asienten, pero vaya si han caído. Tonos del Sáhara, verde del Cantábrico y hasta nieve. Una macedonia que compensa esos 126 kilómetros. Un atajo para descubrir un continente entero.