Kilian Jornet volverá cuatro años después a UTMB, la carrera más cotizada del mundo, a por su quinta corona

Kilian Jornet sigue ofreciendo su cuerpo y su espíritu como banco de pruebas de los límites del ser humano. El mejor corredor por montaña de la historia asume a los 38 años un triple desafío para 2026 que terminará con su regreso a Chamonix, la meca del trail, para el Ultra Trail del Mont Blanc, la carrera más cotizada del mundo: 171 kilómetros rodeando el techo de los Alpes a través de Francia, Italia y Suiza. El español lidera el palmarés con cuatro triunfos, los mismos que François D’Haene; el último, en 2022. Tras cuatro años sin plantarse en la salida y tras exponer sus críticas al circuito al entender que fagocitaba a pruebas más pequeñas, su anuncio este lunes pone fecha y hora –el 28 de agosto a las 18:00 horas– al regreso más esperado. Un jaque al paso del tiempo que tiene más mérito si cabe porque antes atravesará las cien millas de la Western States, entre cañones californianos, y se enfrentará de nuevo a los mejores de África en la catedral de Sierre Zinal.

La épica de dar la vuelta al Mont Blanc cambió el mundo del trail a principios de siglo. A través de historias como la de Jornet, que acumuló rápidamente sus tres primeras coronas –en 2008, 2009 y 2011–, miles de personas quisieron hacer lo mismo. Ninguna carrera ha llevado tantas zapatillas a los senderos de montaña. El legado es un circuito con medio centenar de carreras pasarela por todo el mundo para conseguir un dorsal.

Los éxitos del catalán llevaron a generaciones a asumir los compromisos de la ultradistancia, elevando el nivel a cotas insospechadas. Su cuarto título, en 2022, fue quizás su mayor hazaña. Quienes le siguieron durante la noche alucinaron al ver su resurgir en las últimas horas para batir a Mathieu Blanchard y Jim Walmsley rumbo a su mejor registro: 19h49m30s. El regreso a por la quinta estaba en sus planes de 2023, pero su temporada se truncó en julio por un edema óseo que se hizo en el Eiger cumpliendo el requisito de participar en una carrera del circuito para ir a Chamonix. A partir de ese invierno, proliferó el debate junto a otras voces destacadas como el estadounidense Zach Miller –segundo en 2023– pidiendo cambios a UTMB, al que definieron en unas conversaciones, eso sí, amistosas, de monopolio por comerse al resto de carreras.

Así que Jornet ha pasado las dos últimas ediciones con proyectos personales, surcando cuatromiles en los Alpes y en Estados Unidos, en temporadas con pocos dorsales, revalidando en 2024 sus otros dos tronos: undécima victoria en la Zegama-Aizkorri, la maratón por montaña más prestigiosa del mundo, y la décima Sierre-Zinal, la catedral del trail. Mientras se paseó en tierras vascas, tuvo que exprimir su agonía en Suiza en un final de leyenda con Philemon Kiriago, al que ganó por poco más de un segundo para batir su propio récord: 2h25m34s.

Volverá a vérselas con él –y otros kenianos pujantes– gracias a su habilidad extraordinaria de ganar carreras de 20 horas sin perder la chispa en carreras cortas. Repetirá antes a Western States, la carrera de cien millas más antigua del mundo, entre cañones a más de 40 grados. Volvió el año pasado por primera vez tras ganarla en 2011 y fue tercero pese a firmar el quinto mejor tiempo de la historia. Quiere, pues, completar la tarea, recreando esa verdadera sauna en sus sesiones de cinta en Noruega, su país de residencia.

Es un calendario ambicioso porque aspira a repetir el gran doblete de la ultradistancia: ganar el mismo año Western States y UTMB, separadas por apenas dos meses. Ningún hombre lo ha logrado desde que él lo hiciera en 2011; sí lo consiguieron Courtney Dauwlater, en 2023, y Katie Schide, en 2024. No estará por tanto en Zegama, según ha anunciado en un vídeo en el que otros atletas de Nnormal, la marca que él mismo fundó tras dejar Salomon, anunciaron su calendario.

Sus cuatro años de ausencia en Chamonix han gestado generaciones llamadas a dominar por muchos años la ultradistancia. Walmsley, que ya le ganó el año pasado en Chianti, en la toscana italiana. Vincent Bouillard, el ingeniero francés que emergió de su anonimato en 2024. Tom Evans, el soldado británico que se impuso el año pasado. La carrera de todos ellos bebe en mayor o menor medida de las hazañas de Kilian. También de las de D’Haene, que salió el pasado agosto en busca de la quinta en una situación similar, tras cuatro años de ausencia, y terminó abandonando. Ahí estará el español, ofreciendo una muestra más para analizar dónde puede estirar su longevidad.