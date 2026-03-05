Petro actúa junto a Cuba Gooding Jr en la película que financió sobre el almirante Padilla

Por un momento, el presidente Gustavo Petro ha cambiado la Casa de Nariño por un set de cine. Con casaca roja bordada, camisa blanca de cuello alto y fajín al estilo militar de inicios del siglo XIX, el mandatario aparece posando junto al actor de Hollywood Cuba Gooding Jr. en el rodaje de una película financiada por el propio Gobierno. Se trata de una biografía de José Prudencio Padilla, el almirante que comandó la flota independentista en la batalla del Lago de Maracaibo, considerada la victoria naval decisiva contra España, y un héroe de esa guerra a quien Petro reivindica con frecuencia. El rodaje, que se extendió por cinco meses y recorrió varios municipios de Boyacá, concluyó en febrero pasado.

La producción hace parte de una iniciativa del Gobierno para llevar al cine la historia del almirante, que era afro y terminó fusilado por otros patriotas. El proyecto fue encargado por el presidente al Sistema de Medios Públicos RTVC y cuenta con financiación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Para el largometraje se destinaron 15.891 millones de pesos (unos cuatro millones de dólares) de recursos públicos. El presidente aparece en dos escenas, según dos actores de la producción, y no tiene parlamento.

Petro ha mostrado cierta fascinación por el almirante guajiro, descendiente de wayúus y mulato, que ha pasado relativamente desapercibido frente a otros comandantes de la guerra por la que el norte de Suramérica se independizó. En sus discursos, Petro lo menciona como si estuviera señalando a un viejo amigo: “lo mejor de Bolívar y lo mejor de Padilla pueden juntarse hoy… para hacer lo que esos dos corazones soñaron: una patria grande”, dijo en su discurso durante una ceremonia de la Armada Nacional el 1° de junio de 2024. En julio de 2025, volvió a rendirle homenaje, rememorando los 202 años de la batalla del Lago de Maracaibo. En una ceremonia, con honores a la bandera, botadura de nuevas embarcaciones y la entrega de la Orden al Mérito Naval “Almirante Padilla”, el presidente lo recordó como “una figura que determinó la independencia en el mar y que hoy sigue inspirando el valor de nuestra Armada”.

El que parecía ser solo un guiño histórico iba más allá: para ese momento, el Sistema de Medios Públicos ya había puesto a andar uno de los rodajes más ambiciosos de la televisión pública en Colombia. La película se grabó en inglés y ha contratado a la productora local Valencia Producciones FX, fundada por la actriz y gestora cultural Yesenia Valencia, para su rodaje. El codirector del filme es su esposo, Mauricio Navas, reconocido guionista y hermano del excongresista Germán Navas Talero, del Polo Democrático, la colectividad de izquierda en la que hizo carrera Petro.