La derecha cierra filas en defensa de Juan Daniel Oviedo tras los comentarios homófobicos del ultra Abelardo de la Espriella

La derecha colombiana se ha unido en condenar la homofobia del ultra Abelardo de la Espriella. El detonante ha sido una entrevista en la que el candidato presidencial ridiculiza a otro aspirante, Juan Daniel Oviedo, por ser homosexual. Imita su voz de modo burlón, se ríe y dice que su rival “está jodido” porque no puede cambiar lo que es. Los candidatos presidenciales de La Gran Consulta, una coalición de derechas a la que pertenece Oviedo, se han solidarizado con su compañero tras el ataque y en algunos casos se han animado a condenar al ultra. El aspirante, por su parte, ha respondido que esta agresión muestra que el ultra no puede llegar a la Casa de Nariño: “Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”.

De la Espriella hizo sus comentarios homófobicos durante una entrevista con el influencer Richy Amador. Aunque el video completo se difundió hace ocho días, el fragmento recién se viralizó en redes el martes. Allí, el entrevistador le pregunta al ultra si se siente ofendido de que lo describieran como “un costeño fantoche”: la periodista Paola Ochoa lo definió así en diciembre, en referencia a que creció en el Caribe. De la Espriella se ríe y responde que tiene “la suficiente madurez emocional” para que no le afecte. “Qué me va a doler esa vaina. Esa vaina me tiene sin cuidado, me han dicho de todo”, afirma.

El entrevistador luego menciona a Oviedo, un candidato más cercano al centro político, como uno de los críticos del ultra. “Me dijo: ‘Me encanta Abelardo, lo único que no me gusta...”, empieza Richy Amador. El ultra lo interrumpe para burlarse de Oviedo con una imitación de voz ridiculizante. “¿Qué te dijo? ¡Los huevos, De la Espriella! ¡Es un crack, marica! ¡Llamen a ese man! ¡Es un crack!”, dice. El entrevistador logra completar que “lo único” que no le gusta a Oviedo del ultra es “que no se pone medias”. De la Espriella escala el enfrentamiento y arremete contra la sexualidad de su rival: “Pues a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Lo mío se resuelve, ponerse unas medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel... loco, mierda, está jodido, que lo arregle”.

Abelardo de la Espriella, en Bogotá, el 11 de febrero. Luisa Gonzalez (REUTERS)

Los compañeros de Oviedo en La Gran Consulta, que definirá a su candidato presidencial este domingo, comenzaron a reaccionar en la tarde del martes. “Colombia no se puede equivocar. La homofobia no tiene espacio en nuestra sociedad y un candidato homofóbico no puede ser presidente. Siempre del lado de Juan Daniel”, comentó Mauricio Cárdenas, exministro conservador, en X. Juan Carlos Pinzón, que lideró la cartera de Defensa en el Gobierno de Juan Manuel Santos, compartió el mensaje, con una condena aún más contundente: “La burla y homofobia no son armas políticas para conseguir votos. Son tácticas reprobables de odio y de bajeza”. El exsenador David Luna, por su parte, publicó un video en el que reproduce la grabación del ultra y reacciona con consternación: “En pleno siglo XXI, todavía con trazos de homofobia. ¡Ay, Dios!”.

Los demás aspirantes se pronunciaron en la mañana de este martes. Los más contundentes fueron el exsenador Juan Manuel Galán y el exgobernador antioqueño Aníbal Gaviria, de origen liberal y quienes desde el principio trazaron una línea roja respecto a la participación de De la Espriella en La Gran Consulta. “Lo que dice Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan. En política se debate con ideas y resultados”, subrayó Galán, director del Nuevo Liberalismo. Algo similar dijo Gaviria: “Esconder una ofensa bajo el manto de la ambigüedad no la elimina, solo destapa estrechez del carácter de quien la emite. Ayer fue Oviedo quien recibió el veneno de una locuacidad vacía; con él, un compañero leal e inspirador, todo nuestro apoyo. Es indispensable marcar una raya frente a estas manifestaciones”.

Más moderadas fueron la senadora uribista Paloma Valencia y la comunicadora ultra Vicky Dávila, que se limitaron a expresar su solidaridad, sin una condena explícita a la homofobia de De la Espriella. La congresista, que ha expresado su cercanía personal con Oviedo en varias ocasiones, le mandó buenos deseos a través de X. “Querido Juan Daniel, eres una persona maravillosa tal y como eres. ¡Solo lo bueno para ti!”, dijo. En su caso, condenar a De la Espriella sería incómodo: su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe, ha dejado en claro que apoyaran al ultra si ella no gana La Gran Consulta o queda fuera de la segunda vuelta. Más llamativa ha sido la reacción de Dávila, una dura crítica de De la Espriella. “Siempre mi respeto, cariño y reconocimiento para Juan Daniel Oviedo. Un abrazote y siempre mil bendiciones”, escribió. El único que no se pronunció fue el exalcalde bogotano Enrique Peñalosa.