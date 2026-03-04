La contraofensiva religiosa de la izquierda: Iván Cepeda busca su lugar entre los creyentes

En los casi dos centenares de creyentes que esperaban este martes al candidato Iván Cepeda en Bogotá podían verse todos los rostros de la diversidad religiosa de Colombia. Al caer la tarde, sentados en el auditorio de un colegio en el barrio de Teusaquillo, a cinco días de las elecciones para elegir senadores y representantes a la Cámara, decenas de musulmanes, de católicos, de cristianos de diferentes denominaciones, de indígenas y de agnósticos se dieron cita en un evento convocado por el colectivo “Con Iván creemos”, un espacio ecuménico que busca organizar una contraofensiva religiosa de la izquierda, pues en ese sector de la sociedad han tenido un papel protagónico los representantes de las derechas.

En Colombia, cerca del 80% de la población se considera creyente. Además, las comunidades de fe hacen presencia en los territorios más remotos del país, y han sido testigos de la violencia durante el conflicto armado. Cerca de 589 líderes y comunidades religiosas fueron victimizados entre 1982 y 2012, “no solo por su compromiso religioso, sino por su compromiso comunitario y social”, según resalta el Centro de Memoria Histórica en su informe Memoria y Comunidades de Fe en Colombia.

En lugar de centrar sus esfuerzos en la discusión de los temas morales que tradicionalmente han puesto en la agenda política las grandes iglesias, los creyentes que esperaban al senador de izquierdas discutían en su intención de visibilizar sus demandas en asuntos como la paz, la igualdad y la justicia social. “Nos une el deseo de trabajar por el bien común”, resumía la hermana Mariam, practicante musulmana que, sentada junto al presbítero anglicano Carlos Guevara, reflexionaba sobre el papel de las comunidades en la política nacional. “Fe y política están unidos, no se pueden separar. Dios nos convoca a amar, cuidar y defender la vida”, señalaba Guevara.

La conversación no versaba sobre debates teológicos, sino sobre la importancia de trasladar dichas inquietudes sociales de la fe a las discusiones políticas. Y así lo entendió Cepeda, quien, tras ingresar en medio de aplausos, inició su discurso reconociendo “el destacado papel” de las iglesias y las comunidades de fe en las “luchas por la paz, la defensa de la vida, la dignidad humana y la democracia”. En la lectura del candidato del oficialista Pacto Histórico, las espiritualidades religiosas “están llamadas a hacer parte de la revolución ética” que, asegura, es el núcleo de lo que defiende en el proceso electoral.

“Al visitar los territorios siempre encuentro que las angustias encuentran una luz de esperanza en una comunidad que siempre está al lado de la gente” dijo el político. En el auditorio, coincidía con él Yesid Galindo, presbítero de la Iglesia Católica Sirio-Ortodoxa. También mientras hablaba de los lugares donde su iglesia trabaja: Ciudad Bolívar, San Cristóbal Sur y Suba, sectores populares de la capital colombiana. Argumenta que no es una discusión abstracta: “La política es fundamental para el desarrollo de las comunidades más pobres y vulnerables. La política pública religiosa debe ayudar a las personas a salir de la tristeza y la pobreza”.

Ante los fieles de todo tipo, el candidato señaló que la pobreza es también síntoma de una “postración moral”, alimentada por una “severa crisis de espiritualidad”. Desde su lectura, el lugar de las comunidades religiosas está vinculado a la tarea de ayudar a tejer “una nueva cultura política y social”, más sensible a la vida, al sufrimiento ajeno y al respeto por la dignidad humana. Lo plantea como una pieza central del momento político: “Su papel es esencial para lograr el respeto de los derechos humanos, la reconciliación en una sociedad atravesada por los odios profundos y la necesidad de la convivencia en paz”.

Cartel de Iván Cepeda durante el encuentro de espiritualidades. NATHALIA ANGARITA Asistentes participan del evento con Iván Cepeda. NATHALIA ANGARITA Seguidores vitorean a Iván Cepeda, este martes. NATHALIA ANGARITA Iván Cepeda llega al evento. NATHALIA ANGARITA Personas escriben frases religiosas en un cartel. NATHALIA ANGARITA Simpatizantes del Pacto Histórico en Bogotá, este martes. NATHALIA ANGARITA

Los creyentes que se hicieron presentes firmaron una declaración en la que reafirmaron su “convicción de participar en política” para aportar a la transformación social del país desde la defensa de la dignidad humana, el cuidado de la naturaleza y la búsqueda de una justicia social que “dé como fruto la paz. A su juicio, quienes profesan una fe están “llamados a ejercer la ciudadanía con responsabilidad”, promoviendo un voto consciente, informado y autónomo. “A partir de lo anterior —aseguran— toda experiencia genuina de fe debe cuestionar las estructuras que generan exclusión, pobreza y violencia”.

Como cierre, el candidato que no estará en las urnas este domingo, pero que es miembro de un partido que sí concurre y busca ser el más grande del Legislativo, reiteró su compromiso: “Vengo a comprometerme con ustedes en que, como futuro jefe de Estado, garantizaré y promoveré la libertad de cultos y creencias en la sociedad colombiana”, aseguró entre aplausos de los asistentes. Luego, antes de terminar, acudió a una cita del reverendo estadounidense Martin Luther King que vinculó con el padre guerillero Camilo Torres —“diría lo mismo”, afirmó entre vítores tras la mención de ese nombre—: “El amor es el instrumento más potente en la búsqueda de la paz y la seguridad. El amor se expresa en obras”, concluyó. Bajo esa premisa, y a menos de tres meses de las elecciones presidenciales, dejó planteada la contraofensiva religiosa de una izquierda que tiene buenas posibilidades de mantener el poder en las urnas.