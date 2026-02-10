Los nueve candidatos de la Gran Consulta por Colombia se enfrentan cara a cara en un debate de Prisa Media
Los aspirantes del sector de la derecha exponen sus propuestas para el país, con las que esperan vencer en las votaciones del 8 de marzo
Los nueve candidatos de la Gran Consulta por Colombia se enfrentan este martes en un debate organizado por Alianza Aliadas y por Prisa Media. Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Aníbal Gaviria, David Luna y Juan Daniel Oviedo exponen las propuestas con las que esperan vencer en las votaciones del 8 de marzo próximo, cuando se elegirá a un candidato único para la primera vuelta de las elecciones en mayo. La periodista Diana Calderón, directora de Hora 20 de Caracol Radio, moderará el debate, en el que se hablará de temas como empleo, seguridad, orden público o relaciones internacionales.
