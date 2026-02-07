Videoanálisis | Fraude y violencia amenazan las elecciones en 170 municipios de Colombia

“En cuatro años, los municipios en riesgo extremo aumentaron 65,3%, pasando de 49 a 81″, explica Diana Claderón, directora de Hora 20 de Caracol Radio. Es una de las cifras del mapa de riesgo electoral revelado esta semana por la reputada oenegé Misión de Observación Electoral, o MOE, y que señalan un deterioro y un peligro tangible. El atentado contra la caravana de seguridad del senador Jairo Castellanos este jueves en Arauca, que dejó a dos de sus escoltas muertos, es un ejemplo tangible y dramático. “La urgencia es pasar del diagnóstico a la acción. La democracia en estas regiones depende de medidas preventivas inmediatas”, pide la periodista.