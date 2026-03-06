Consultas interpartidistas 2026 en Colombia: qué son las consultas, cómo votar y cómo es el tarjetón
Los resultados definirán a tres de los aspirantes que disputarán la Presidencia para el periodo 2026-2030
El próximo 8 de marzo, Colombia celebrará una jornada electoral clave: la ciudadanía elegirá a los integrantes del Congreso y, al mismo tiempo, podrá participar en las consultas interpartidistas que definirán tres de als candidaturas presidenciales que competirán en las elecciones de mayo.
A continuación, una guía práctica para entender qué son las consultas interpartidistas, cuáles son, cómo votar y cómo será el tarjetón, con base en información oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Cuáles son las tres diferentes consultas
Las consultas interpartidistas son mecanismos que utilizan los partidos y coaliciones para elegir a su candidato presidencial. En lugar de decidir internamente, permiten que los ciudadanos voten para definir quién representará a ese bloque político en la elección presidencial. En la práctica, funcionan como primarias abiertas: cualquier persona que acuda a votar el día de las elecciones legislativas puede participar en una de las consultas disponibles.
Estas consultas sirven como un filtro democrático para definir liderazgos y consolidar alianzas políticas antes de la contienda presidencial. El candidato ganador en cada consulta se convertirá en el representante de su coalición en las elecciones presidenciales.
Para este año, las ternas son las siguientes:
- Frente por la vida (progresismo): compiten Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres, Roy Barreras, Martha Viviana Bernal y Daniel Quintero.
- Consulta de las Soluciones (centro político): Claudia López y Leonardo Huertas
- Gran consulta por Colombia (derecha): Aníbal Gaviria, David Luna, Victoria Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Juan Manuel Galán y Enrique Peñalosa
Un punto clave para la ciudadanía: solo se puede participar en una consulta interpartidista. Votar en más de una invalida el voto.
Cómo votar en las consultas interpartidistas
Participar en la consulta es sencillo, pero requiere un paso adicional dentro de la mesa de votación.
- Acuda a su puesto de votación con la cédula de ciudadanía
- El jurado le entregará las tarjetas electorales del Congreso
- Si desea participar en la consulta interpartidista, debe solicitar explícitamente el tarjetón
- El jurado le entregará la tarjeta de las consultas
- Marque únicamente un precandidato
- Deposite la tarjeta en la urna correspondiente
La normativa electoral establece que el jurado no puede ofrecer la tarjeta de consulta por iniciativa propia. Si la persona votante no la pide, simplemente no participará en esa votación.
Cómo es el tarjetón de la consulta interpartidista
El tarjetón de las consultas tiene una estructura específica diseñada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Cara frontal
- Contiene instrucciones para votar
- Incluye el número de la mesa de votación
- Tiene un espacio donde el jurado debe firmar la tarjeta
Este último punto es crucial; si la tarjeta no tiene la firma del jurado, el voto será nulo.
Cara posterior
- Aparecen los precandidatos con su fotografía y nombre
- Incluye los logos de los partidos o movimientos que integran la consulta
- El votante debe marcar únicamente el recuadro del aspirante de su preferencia
Marcar más de un precandidato anula automáticamente el voto.
Cómo marcar correctamente el tarjetón
El elector elige elegir un candidato específico. Para ello debe marcarlo directamente. Si marca dos o más candidatos, el voto será nulo.
Reglas y recomendaciones para votar
Para garantizar la transparencia de la jornada electoral, la autoridad electoral establece varios protocolos:
- No se permite usar celulares dentro del cubículo de votación
- El único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía
- Verifique que el jurado firme la tarjeta antes de marcarla
- Confirme previamente su puesto y mesa de votación
Estas medidas buscan proteger el secreto del voto y evitar posibles irregularidades durante la jornada.
