Elecciones en Colombia: dónde votar, cómo consultar las mesas de votación, cómo votar y horarios

Casiila de votación, en una imagen de archivo.

El país celebra elecciones legislativas y consultas interpartidistas en medio de una campaña marcada por la polarización y episodios de violencia política

Este domingo 8 de marzo, Colombia celebra las elecciones al Congreso de la República (el Senado y la Cámara de Representantes). Además de las votaciones legislativas, se realizan tres consultas interpartidistas para definir los candidatos presidenciales que competirán en la primera vuelta de mayo. Esta fecha es especialmente relevante porque pueden participar más de 41 millones de votantes en un país con 53 millones de habitantes, y porque se convierte en un termómetro para medir la fuerza tanto de los 28 partidos con presencia en las urnas como de la veintena de aspirantes para suceder al presidente Gustavo Petro.

MÁS INFORMACIÓN Elecciones legislativas Colombia 2026, en vivo

Horarios y logística del día de votación

Las mesas de votación estarán abiertas en todo el territorio nacional desde las 8.00 hasta las 16.00 de la tarde del domingo 8 de marzo. Esta regla está establecida por la normativa electoral y es la misma para las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas.

Los jurados designados —ciudadanos convocados para operar las mesas electorales— deben presentarse a las 7.00 de la mañana para preparar los materiales. La inasistencia injustificada puede acarrear sanciones. En un comunicado, la Registraduría ha informado que un total de 862.392 personas participarán en los comicios como jurados de votación, cuya responsabilidad es garantizar el buen desarrollo del proceso electoral, contar los votos y diligenciar las actas de cada mesa, conocidas como E-14.

Como votante, antes de acudir, es esencial consultar el puesto y mesa de votación asignados, lo cual se puede hacer de forma gratuita en el sitio web de la Registraduría Nacional del Estado Civil introduciendo el número de cédula.

Cómo encontrar la mesa de votación

Ingresar al sitio oficial de la Registraduría

Seleccionar “Consulte aquí su lugar de votación”

Digitar el número de cédula

Completar el código de seguridad y confirmar

El usuario ve el departamento, municipio, nombre dirección del puesto, así como la mesa en la que debe votar

Documentos válidos

Para poder ejercer el derecho al voto, solo son válidos dos documentos:

La cédula de ciudadanía física (tarjeta amarilla con hologramas)

La cédula digital a través de la aplicación oficial de la Registraduría

No se aceptan el pasaporte, la licencia de conducción, la contraseña, la libreta militar ni ningún otro documento.

La ley permite que el elector lleve una ayuda de identificación pequeña (máximo 10 × 5,5 centímetros) para ubicar logotipos o números en los tarjetones, ya que en esta ocasión, las tarejtas para las elecciones a Senado y Cámara no llevan nombres de los candidatos. Lo que está prohibido es llevar propaganda política visible en el puesto de votación.

¿Cómo marcar correctamente el tarjetón?

En Colombia, cada elección se vota con un tarjetón diferente, y este año los ciudadanos podrán pedir hasta tres:

Uno a Senado, ya sea a la circunscripción nacional o a la especial indígena

Uno a Cámara de Representantes, ya sea en la circunscripción territorial, la de afrodescendientes, la de indígenas o, en ciertos municipios, las de las circunscripciones especiales de paz o CITREP

Uno a las consultas interpartidistas, solo si decide participar y teniendo en cuenta que es un solo tarjetón para las tres consultas

Reglas clave al marcar:

Para partidos o movimientos, marcar el logo del partido o el recuadro completo

Por un candidato específico, algo solo posible en el caso de las listas que se presentan como abiertas o con voto preferente, marcar el número que le corresponde al candidato dentro del recuadro de su partido

Si marca dos candidatos en cualquier tarjetón, inclusive el de las tres consultas, el voto se anula

Puede votar en blanco o dejar en blanco en cada tarjetón

Cada votante puede participar solo en una de las consultas interpartidistas, además de las votaciones para el Congreso.

Ley Seca y otras medidas

El Gobierno colombiano decretó medidas adicionales como:

Ley seca desde la tarde del 7 de marzo hasta la mañana del 9 de marzo

Cierre temporal de fronteras terrestres y marítimas con países vecinos

Restricciones a propaganda política durante el día de las elecciones

Un plan especial de seguridad en regiones con presencia de grupos armados o amenazas

Estas medidas buscan disminuir riesgos y garantizar que el proceso transcurra en un ambiente de legalidad y tranquilidad política.

