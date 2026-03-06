¿Qué dicen las encuestas? Los favoritos para ganar la Presidencia en Colombia

Un promedio de encuestas de EL PAÍS coloca a Cepeda primero y a Espriella segundo; los mercados de predicción apuestan por Cepeda

Colombia celebra elecciones presidenciales el 31 de mayo. Aunque todavía tienen que celebrarse tres consultas interpartidistas, la carrera ya tiene dos favoritos: Iván Cepeda, senador, que sucede al presidente Gustavo Petro como candidato del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, abogado penalista, que desde la derecha radical ha relanzado el Movimiento de Salvación Nacional.

Un promedio de encuestas elaborado por EL PAÍS coloca a Cepeda primero, con un 38% del voto estimado para la primera vuelta, seguido de Espriella con un 23%. Quedan lejos de momento la senadora Paloma Valencia (7%), del partido de Uribe; la exalcaldesa de Bogotá Claudia López (7%), de perfil centrista; y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo (5%), que se presenta por tercera vez como candidato de centro.

La tendencia de los últimos meses muestra una creciente concentración del voto sobre las primeras opciones. Cepeda ha subido siete puntos desde diciembre (del 31% al 38%) y Espriella cuatro (19% al 23%). Sin embargo, otros candidatos todavía suman casi un 40% de los apoyos, lo que sirve para recordarnos lo temprano del proceso.

La carrera aún puede cambiar. Un primer hito será este domingo, cuando se celebren, junto a las elecciones legislativas, tres consultas interpartidistas para acabar de configurar la lista de candidatos presidenciales. La Consulta de las Soluciones (centro) tiene como clara favorita a Claudia López. La de Frente por la Vida (centroizquierda) la encabeza Daniel Quintero, según los sondeos, aunque conserva opciones Roy Barreras. Por último, la Gran Consulta por Colombia (centroderecha) parece que será para Paloma Valencia, senadora por el Partido Centro Democrático.

¿Quién de estos candidatos tiene opciones reales? Podemos encontrar pistas en el mercado de predicción de Polymarket, donde se apuesta dinero real por los resultados. Allí el favorito es Cepeda con un 51% de probabilidades para ganar la presidencia —un favoritismo todavía débil, equivalente a lanzar una moneda al aire entre él y todos los otros candidatos combinados—. La segunda opción es Espriella con un 28%, que además retrocede en las últimas semanas en favor de Paloma Valencia (12%). Si la senadora gana la Gran Consulta del centroderecha, podría convertirse en la tercera vía. El resto de nombres —Barreras (3%), López (1%), Fajardo (1%)— están prácticamente descartados en los mercados.

La primera vuelta será el 31 de mayo. Si ningún candidato supera el 50%, lo que parece probable ahora mismo, la segunda vuelta sería el 15 de junio. De momento, los sondeos dicen que Cepeda sería favorito en duelos contra Valencia o Espriella, pero son todavía preguntas hipotéticas. Es probable que una de esas combinaciones sea la decisiva para escoger a la persona que presida el país.