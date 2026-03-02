Hora 20 y EL PAÍS en elecciones: ¿qué dicen las encuestas y cómo se mueve la política?
Diana Calderón y Juan Esteban Lewin moderan un debate sobre el estado de las candidaturas a menos de una semana de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas
¿Qué dicen las encuestas y cómo se mueve la política? Los periodistas Diana Calderón y Juan Esteban Lewin moderan el debate de Hora 20 y EL PAÍS en elecciones, en que se conversará acerca del estado actual de las campañas políticas a menos de una semana de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. A partir de las siete de la noche, estarán con ellos Clara Elvira Ospina, Tomás González, Camilo Granada y Jorge Restrepo. La conversación podrá seguirse en directo en las frecuencias de Caracol Radio y en la página de EL PAÍS América Colombia.
