Ir al contenido
_
_
_
_
Hora 20
ELECCIONES EN COLOMBIA

Hora 20 y EL PAÍS en elecciones: ¿qué dicen las encuestas y cómo se mueve la política?

Diana Calderón y Juan Esteban Lewin moderan un debate sobre el estado de las candidaturas a menos de una semana de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas

A seis días de las elecciones ¿qué dicen las encuestas y cómo se mueve la política?
A seis días de las elecciones ¿qué dicen las encuestas y cómo se mueve la política?
El País
El País
Bogotá -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

¿Qué dicen las encuestas y cómo se mueve la política? Los periodistas Diana Calderón y Juan Esteban Lewin moderan el debate de Hora 20 y EL PAÍS en elecciones, en que se conversará acerca del estado actual de las campañas políticas a menos de una semana de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. A partir de las siete de la noche, estarán con ellos Clara Elvira Ospina, Tomás González, Camilo Granada y Jorge Restrepo. La conversación podrá seguirse en directo en las frecuencias de Caracol Radio y en la página de EL PAÍS América Colombia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_