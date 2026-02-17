Hora 20 y EL PAÍS en elecciones: estrategas de la comunicación política
Diana Calderón y María Martín entrevistan a cinco estrategas electorales sobre una campaña que entra a su recta final para las elecciones legislativas
Diana Calderón, directora de Hora 20, y María Martín, corresponsal de EL PAÍS para la Región Andina, entrevistan a cinco estrategas electorales sobre una campaña que entra a su recta final para las elecciones legislativas, en un nuevo programa de la alianza entre Hora 20 de Caracol Radio y EL PAÍS para el cubrimiento de las elecciones colombianas. Los invitados son Ángel Becassino, Pilar Acosta, Germán Medina, Carlos Suárez y Augusto Reyes.
