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América Colombia
Hollman Morris

Las congresistas del Pacto Histórico piden el retiro de Hollman Morris como gerente de RTVC por las denuncias de acoso sexual y laboral

El grupo de legisladoras oficialistas hace la petición como una “medida de transparencia” y para garantizar espacios de trabajo libres de violencias basadas en género

Hollman Morris, el gerente de RTVC.Long Visual Press (Getty Images)
Santiago Triana Sánchez
Santiago Triana Sánchez
Bogotá -
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La bancada de congresistas mujeres del Pacto Histórico ha solicitado este miércoles el retiro de Hollman Morris como gerente de la estatal Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), el sistema público de medios de comunicación, ante las denuncias de acoso sexual en su contra y de acoso laboral en la empresa. En un comunicado conjunto leído por la representante María Fernanda Carrascal en el recinto del Congreso, las legisladoras oficialistas han hecho la petición como “una medida de transparencia y garantía de no repetición” y como un llamado a garantizar lugares libres de violencias basadas en género.

Una parte del comunicado dice: “En RTVC existen denuncias de acoso laboral que deben investigarse con todas las garantías. Sin embargo, los señalamientos por acoso sexual frente a Hollman Morris corresponden a hechos ocurridos en un contexto laboral previo. Y no pueden trasladarse ni diluirse en la institucionalidad”. Las congresistas celebraron, además, que la Fiscalía haya reasignado el caso contra Morris, a quien el presidente Gustavo Petro ha mantenido en el cargo, con un enfoque de género. “Instamos a que, en coherencia con el proyecto político y la responsabilidad con la institucionalidad, el gerente se retire del cargo”, añaden sobre quien fuera concejal de Bogotá por el progresismo.

[Noticia en desarrollo. Habrá más información en breve.]

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