La Corte Suprema condena a 23 años de cárcel al senador uribista Ciro Ramírez por corrupción

Los magistrados encuentran que el congresista participó en el amaño de licitaciones por las que recibió coimas millonarias en el escándalo conocido como ‘Las marionetas’

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha condenado al senador uribista Ciro Ramírez a 23 años de cárcel por el escándalo de corrupción conocido como Las marionetas. La Sala de Primera Instancia del más alto tribunal penal del país confirmó este miércoles que el congresista del Centro Democrático es culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. “Resuelve imponer a Ciro Alejandro Ramírez penas principales de 279 meses, e inhabilitarlo para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 280 meses”, se lee en el fallo, que puede ser apelado ante la Sala de Casación Penal. Además, los tres magistrados de la Sala le impusieron una multa de 19.402 salarios mínimos mensuales, o más de 22.340 millones de pesos (unos 6 millones de dóalres).

El entramado delictivo por el cual fue condenado el político de derechas consistía en un clásico esquema de corrupción. Ramírez y otros congresistas participaron en el amaño de licitaciones de contratos públicos de tal forma que fueran entregados a empresas aliadas, quienes a cambio les pagaron coimas multimillonarias. El senador Ramírez, capturado en 2023 y dejado en libertad en 2025, tuvo una injerencia indebida en 13 negocios para la construcción de obras en los departamentos de Quindío y Tolima, según la decisión judicial.

Los contratos irregulares fueron entregados por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta durante el Gobierno del también uribista Iván Duque, entre 2018 y 2022. El caso ha involucrado también a otras personas, como el contratista Anderson González y Katherine Rivera, quien formó parte de la unidad de trabajo legislativo (UTL) del condenado senador boyacense. Ciro Ramírez es hijo del veterano senador conservador de su mismo nombre, condenado por nexos con paramilitares en el año 2011.

El líder del entramado de Las marionetas fue el fallecido senador liberal Mario Castaño, quien murió en la cárcel tras confesar cómo operaba el esquema. Castaño, político caldense, se apropió aproximadamente de 43.000 millones de pesos (casi 11 millones de dólares) de dinero público.

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