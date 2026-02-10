Hora 20 y EL PAÍS en elecciones: cómo comunican las campañas a la Presidencia
Diana Calderón y María Martín entrevistan a estrategas electorales sobre el desempeño de los nueve aspirantes de la derecha en el debate de Prisa Media y Aliadas, y sobre lo que ocurre en otros sectores políticos
Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa, David Luna, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo participaron en la mañana de este martes en un debate de los aspirantes presidenciales de La Gran Consulta, la alianza de la derecha. Diana Calderón, directora de Hora 20, y María Martín, corresponsal de EL PAÍS para la Región Andina, entrevistan a estrategas electorales sobre el desempeño de los nueve aspirantes de la derecha en un nuevo programa de la alianza entre Hora 20 de Caracol Radio y EL PAÍS para el cubrimiento de las elecciones colombianas.
