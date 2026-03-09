Audrey Pascual gana el primer oro paralímpico español en Juegos de Invierno desde Sochi 2014

Se trata también de la primera medalla de oro paralímpica de una mujer desde 1998 | La madrileña también logró el sábado la medalla de plata en el descenso, quedándose a cinco centésimas del oro

La esquiadora Audrey Pascual consiguió este lunes la medalla de oro en el supergigante de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, el primer metal dorado de España en una cita paralímpica invernal desde Sochi 2014 y de una mujer española desde Nagano 1998. La carrera se disputó en la legendaria pista Olympia delle Tofane, una de las más emblemáticas del mundo con 2.560 metros de longitud y un desnivel de 750 metros, situada en uno de los conjuntos montañosos más importantes de los Dolomitas Orientales.

El recorrido, famoso por su empinada cima del Schuss (con una pendiente del 64%), albergó pruebas de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Cortina 1956 y es una cita ineludible en la Copa del Mundo Femenina en descenso y supergigante desde 1993. En 2021 fue la sede del Mundial de Esquí Alpino.

Pascual, madrileña de 21 años que compite en la categoría de esquiadoras sentadas, nació sin ambos pies y fue la abanderada del equipo español en la ceremonia de inauguración de Milán Cortina 2026. Este sábado debutó en una cita paralímpica con una medalla de plata en el descenso, a solo cinco centésimas del oro, logrado por la alemana Anna-Lena Forster.