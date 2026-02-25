Poesía de calor en nieve y hielo: los Juegos de Invierno, vistos a través de cámaras térmicas

Tres fotógrafos armados con cámaras similares a las utilizadas con fines científicos atrapan la belleza y el esfuerzo de patinadores, esquiadores y pilotos de trineo

Bajo la piel del deportista late un corazón caliente como el fuego, y al ritmo de sus latidos frenéticos, en sincronía con sus reflejos nerviosos, decenas de músculos ejecutan movimientos violentos y armoniosos sobre el hielo, en medio de la nieve. La belleza del gesto del patinador sensible o bruto, del veloz patinador esquiador o del piloto de un trineo en tensión ofrecen una imagen interna, como un recuerdo del movimiento, fantasmagórica que Héctor Vivas, Pauline Ballet y Ryan Pierse, tres fotógrafos creativos de la agencia Getty Images, se han apresurado a capturar durante los recientes Juegos Olímpicos de Milán-Cortina armados con cámaras térmicas compactas, del tipo que se suele reservar para fines científicos o industriales.

Un participante de luge entrena el día previo a los Juegos. Ryan Pierse (Getty Images)

Buscando la paradoja, cargando de poesía el experimento, el trío bautizó su expedición artística como En busca del calor en invierno. Las cámaras térmicas capturan la radiación infrarroja emitida por los cuerpos, revelando así el calor, el esfuerzo muscular y los intercambios térmicos entre el atleta y el entorno, un estadio o el lienzo blanco de los Dolomitas luminosos al fondo, el ritual y el ruido de la competición olímpica. Los cuerpos de los deportistas se representan en tonos amarillos y rojos espectrales. El hielo y la nieve aparecen en cian o índigo. La energía, la temperatura extrema y el movimiento son los lenguajes que arman el diálogo visual entre lo visible y lo invisible, y siempre la soledad del deportista ante el destino dejándose llevar, sin pensar, sin dudar, por la memoria muscular edificada durante horas de ensayo y entrenamiento. Ahí, en el hielo, brota la chispa de la emoción.

La patinadora francesa Violette Braun, en la prueba de velocidad; una esquiadora, en la prueba de fondo de 15 kilómetros. Pauline Ballet (Getty Images)

La patinadora francesa Violette Braun, en la prueba de velocidad. Ryan Pierse (Getty Images)