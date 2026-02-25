Poesía de calor en nieve y hielo: los Juegos de Invierno, vistos a través de cámaras térmicas
Tres fotógrafos armados con cámaras similares a las utilizadas con fines científicos atrapan la belleza y el esfuerzo de patinadores, esquiadores y pilotos de trineo
Bajo la piel del deportista late un corazón caliente como el fuego, y al ritmo de sus latidos frenéticos, en sincronía con sus reflejos nerviosos, decenas de músculos ejecutan movimientos violentos y armoniosos sobre el hielo, en medio de la nieve. La belleza del gesto del patinador sensible o bruto, del veloz patinador esquiador o del piloto de un trineo en tensión ofrecen una imagen interna, como un recuerdo del movimiento, fantasmagórica que Héctor Vivas, Pauline Ballet y Ryan Pierse, tres fotógrafos creativos de la agencia Getty Images, se han apresurado a capturar durante los recientes Juegos Olímpicos de Milán-Cortina armados con cámaras térmicas compactas, del tipo que se suele reservar para fines científicos o industriales.
Buscando la paradoja, cargando de poesía el experimento, el trío bautizó su expedición artística como En busca del calor en invierno. Las cámaras térmicas capturan la radiación infrarroja emitida por los cuerpos, revelando así el calor, el esfuerzo muscular y los intercambios térmicos entre el atleta y el entorno, un estadio o el lienzo blanco de los Dolomitas luminosos al fondo, el ritual y el ruido de la competición olímpica. Los cuerpos de los deportistas se representan en tonos amarillos y rojos espectrales. El hielo y la nieve aparecen en cian o índigo. La energía, la temperatura extrema y el movimiento son los lenguajes que arman el diálogo visual entre lo visible y lo invisible, y siempre la soledad del deportista ante el destino dejándose llevar, sin pensar, sin dudar, por la memoria muscular edificada durante horas de ensayo y entrenamiento. Ahí, en el hielo, brota la chispa de la emoción.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.