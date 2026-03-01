El segundo día de la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán, en imágenes

18 fotosATAQUE A IRÁN El segundo día de la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán, en imágenesLa agencia iraní de noticias IRNA y la televisión estatal han confirmado en la madrugada de este domingo, hora local, la muerte del ayatolá Alí Jameneí, de 86 añosEl País01 mar 2026 - 13:08Actualizado: 01 mar 2026 - 14:20CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLos servicios de emergencia trabajan en una zona que ha sido alcanzada por un misil iraní, este domingo en Beit Shemesh (Israel).Itay Cohen (REUTERS)Los servicios de emergencia trabajan en una zona que ha sido alcanzada por un misil iraní, este domingo en Beit Shemesh (Israel).Ammar Awad (REUTERS)Varias columnas de humo se elevan sobre los tejados de Teherán esta mañana. Majid Asgaripour (via REUTERS)Imagen tomada con un dron de una zona en la que un misil iraní impacto, este domingo en Tel Aviv.Roei Kastro (REUTERS)Varias personas en la puerta fronteriza de Kapikoy tras cruzar de Irán a Turquía, este domingo.Ismet Mikailogullari (REUTERS)Varias mujeres lloran por la muerte de Jameneí, este domingo en Teherán. Majid Saeedi (Getty Images)Iraníes residentes en Japón celebran el ataque de Estados Unidos e Israel, este domingo en Tokio. Kim Kyung-Hoon (REUTERS)Un edificio afectado por el impacto de un misil, este domingo en Tel Aviv (Israel). Alexi J. Rosenfeld (Getty Images)Simpatizantes del Gobierno iraní se reúnen en señal de duelo después de que la televisión estatal anunciara oficialmente la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, este domingo en Teherán.Vahid Salemi (AP)Un edificio dañado por un ataque con drones iraní, este domingo en Seef (Baréin).Hamad I Mohammed (REUTERS)Miembros de los servicios de seguridad y rescate israelíes trabajan en el lugar donde un misil balístico lanzado desde Irán impactó y causó daños en Tel Aviv, este domingo.XINHUA vía Europa Press (XINHUA vía Europa Press)Aviones de Emirates estacionados en el Aeropuerto Internacional de Dubái tras su cierre por las tensiones causadas por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.Altaf Qadri (AP)Iraníes residentes en Armenia se concentran frente a la Embajada de Irán de Ereván para manifestarse en apoyo a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, este domingo.Anthony Pizzoferrato (AP)Una persona observa una columna de humo tras el impacto de un misil israelí en Teherán, este domingo. Majid Asgaripour (via REUTERS)Restos de un misil caen después de que los sistemas de defensa aérea israelíes lanzaran misiles interceptores sobre Tel Aviv.XINHUA vía Europa Press (XINHUA vía Europa Press)Una columna de humo se eleva tras un ataque con drones iraní en la zona portuaria de Dubái, este domingo.Fatima Shbair (AP)Protesta en Karachi (Pakistán) por la muerte de Jameneí, este domingo.Muhammad Farooq (AP)Teherán ha sufrido esta mañana un nuevo bombardeo por parte de la aviación israelí.Majid Asgaripour (via REUTERS)