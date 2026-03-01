Ir al contenido
ATAQUE A IRÁN

El segundo día de la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán, en imágenes

La agencia iraní de noticias IRNA y la televisión estatal han confirmado en la madrugada de este domingo, hora local, la muerte del ayatolá Alí Jameneí, de 86 años

El País
