Irán bombardea bases militares de Estados Unidos en Oriente Próximo en respuesta a la ofensiva para acabar con la República Islámica

Se registran explosiones en Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Varios ataques han sido interceptados, pero se ha registrado ya una víctima en Abu Dabi, que se reserva su derecho a responder

Irán ha lanzado este sábado bombardeos contra las bases militares de Estados Unidos en al menos cuatro países de la región en respuesta a la ofensiva que EE UU e Israel han iniciado a primera hora de la mañana con el objetivo declarado de derrocar a la República Islámica. Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han sido objeto de hostilidades iraníes con un balance aún incierto. Varios de esos gobiernos han anunciado la interceptación exitosa de misiles, aunque también existen imágenes que demuestran el impacto de proyectiles contra zonas que acogen instalaciones estadounidenses en distintos Estados.

Las autoridades iraníes habían advertido de que cualquier ataque contra su territorio convertiría, de manera automática, en objetivo militar tanto al Estado de Israel como a las bases de Washington en la región. Irán ha llevado este sábado a la práctica esa advertencia. Según la agencia de noticias iraní Farsi, la respuesta a la ofensiva de EE UU e Israel incluye la base estadounidense de Al Ubeid, cercana Doha (Qatar), la base aérea de Al Salem, en Kuwait, la de Al Dhafra, en los EAU, y las instalaciones de la quinta flota en Jufair, una ciudad en Baréin donde se han visto columnas de humo levantándose hacia el cielo.

Baréin, mediante la agencia de noticias estatal, ha sido la primera en confirmar la existencia de tres bombardeos contra su territorio apenas unas horas después del inicio de la ofensiva sobre Irán. Al menos una de esas hostilidades habría apuntado contra intereses estadounidenses.

También se han registrado ataques y explosiones en Riad, capital de Arabia Saudí; en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU); en Kuwait y en Qatar, según informaciones recabadas por la agencia Reuters, la agencia AFP o la televisión catarí Al Jazeera, cuyos presentadores se han visto sorprendidos durante la emisión en directo por el sonido de las alarmas. Estos países del Golfo Pérsico, además de Irak, han reaccionado ordenando el cierre de su espacio aéreo.

Varios de los bombardeos que Irán ha lanzado contra estos países, que cuentan con alianzas de seguridad con EE UU, han sido interceptados, a juzgar por los comunicados de algunos gobiernos. En concreto, el Ministerio de Defensa de Qatar ha asegurado que el país “ha frustrado con éxito” una serie de sucesivos ataques contra el territorio, y ha indicado que lo ha hecho de acuerdo “con un plan de seguridad previamente aprobado”, lo que sugiere una preparación anterior para un estallido como el actual. El ejército de Jordania, por su parte, ha confirmado la interceptación de dos misiles que asegura que tenían como objetivo su territorio, donde también hay presencia estadounidense.

Una de esas interceptaciones ha causado una víctima mortal en Abu Dabi debido, aparentemente, al choque entre los sistemas de defensa y los misiles frustrados. Las autoridades de los EAU han advertido que estas represalias suponen una violación “flagrante” de la soberanía nacional y de la legislación internacional”, y que se reservan ”el pleno derecho a responder a esa escalada”.

Las autoridades en Baréin han juzgado los ataques contra su país de manera similar, calificándolos además como “traicioneros”. Arabia Saudí, por su parte, ha condenado “de forma contundente” la acción militar contra los países del Golfo, y ha alertado de “duras consecuencias” en el caso de una violación continuada “de los principios de la ley internacional”.

Una familia observan los ataques iraníes en Doha (Qatar), este sábado. Mohammed Salem (REUTERS)

Varias aerolíneas, como Air India, han cancelado todas sus operaciones en la región. Otras, como Turkish Airlines, lo han hecho en varios países, como Líbano, Kuwait, Baréin, Irak y Siria. Son, por lo general, territorios que ya han anunciado el cierre de su espacio aéreo o que se encuentran en el camino de los misiles que intercambian Israel e Irán. Qatar Airways ha cancelado todos sus vuelos por el cierre del espacio aéreo catarí.

En junio del año pasado, durante la guerra de 12 días que Israel inició contra Irán, el ejército iraní atacó sin mayores consecuencias la base estadounidense de Al Ubeid en Qatar, la mayor de las que EE UU tiene en la región.

Durante los últimos meses, en los que el sonido de los tambores de guerra se ha ido acrecentando, Teherán ha avisado en varias ocasiones de que no dudaría en atacar los recursos estadounidenses en cualquier país de Oriente Próximo. Esa afirmación llevó a gobiernos cercanos a la Administración de Donald Trump, como Turquía o Qatar, a reconocer abiertamente que se esforzaban en evitar el pronóstico de una guerra. Hoy, EE UU e Israel la han declarado.