El mediador omaní asegura que el acuerdo de paz entre EE UU e Irán estaba “al alcance”

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Aragchi, a su llegada a Ginebra este jueves para la última ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos con la mediación de Omán.

Al Busaidi se reunió con Vance horas antes de que empezase el bombardeo. Teherán había aceptado comprometerse, por primera vez, a no acumular uranio enriquecido y a degradar el existente

“Estoy consternado”, ha escrito el ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, en la red social X este sábado, mientras los misiles israelíes y estadounidenses caían sobre Irán, y los iraníes sobre diferentes países de Oriente Próximo. Solo unas horas antes, el representante omaní, mediador de las negociaciones entre Washington y Teherán, había dicho que el acuerdo entre ambos países estaba “al alcance”, después de que Irán hubiese aceptado hacer unas concesiones a las que nunca antes se había comprometido.

“Una vez más, unas negociaciones activas y serias se han visto socavadas. Esto no beneficia ni a los intereses de Estados Unidos ni a la causa de la paz mundial. Y rezo por los inocentes que sufrirán. Insto a Estados Unidos a no dejarse arrastrar más. Esta no es su guerra”, ha denunciado el mediador omaní en su tuit.

Al Busaidi había mediado entre las delegaciones estadounidenses primero en Omán y después en dos sucesivas rondas en Ginebra (Suiza). La última reunión, el pasado jueves, se prolongó hasta la noche y, aunque concluyó sin que se hiciesen públicos los detalles, ambas partes aseguraron que había ido “bien”.

Con todo, el viernes, mientras sonaban tambores de guerra ―EE UU autorizó al personal no esencial de sus embajadas en Israel y Líbano a abandonar dichos países―, Al Busaidi voló a Washington para informar al vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, sobre el desarrollo de las negociaciones. Justo después, ofreció una entrevista de 20 minutos al canal CBS donde desgranó varias de las propuestas que se estaban valorando.

“Si el objetivo final es garantizar para siempre que Irán no pueda tener una bomba nuclear, creo que hemos resuelto ese problema a través de estas negociaciones al acordar un avance muy importante que nunca antes se había logrado”, dijo. Según el mediador, se acordó que Irán no almacenaría más uranio enriquecido y degradaría el uranio altamente enriquecido que posee hasta “niveles neutrales”, lo que impediría la fabricación de un arma nuclear. Además, se comprometía a inspecciones totales del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). “Incluso inspectores de EE UU podrían tener acceso si hay un acuerdo justo. Creo que Irán está abierto a esto”, aseguró durante la entrevista.

Una oportunidad perdida

Para Al Busaidi, se trataba de “una oportunidad histórica”, ya que incluía concesiones iraníes que no estaban en el acuerdo cerrado por Barack Obama en 2015. “El acuerdo está al alcance si damos espacio a la diplomacia”, afirmó. De hecho, el lunes estaba prevista una reunión en Viena entre la delegación iraní y la OIEA para debatir “aspectos técnicos” de las inspecciones, y durante la semana que viene se iba a producir una nueva ronda de negociación en Ginebra. Al Busaidi también aseguró que, según los expertos consultados y el OIEA, Irán no está enriqueciendo uranio por el momento y únicamente mantiene activo el Reactor de Investigación de Teherán.

También se llegó a hablar sobre el establecimiento de un diálogo entre Irán y los países árabes del Golfo para tratar las preocupaciones de todas las partes en materia de seguridad, un formato, según Al Busaidi, donde se podía tratar el programa de misiles balísticos de Teherán, cuya degradación era una exigencia de Washington y es uno de los objetivos de sus actuales bombardeos.

Dado que el Gobierno omaní suele ser muy discreto en sus labores de mediación, el propio hecho de que Al Busaidi ofreciese una entrevista con tantos detalles sobre los temas tratados ha llamado mucho la atención. Por ello, según el analista regional Mohammed A. Salih, “o bien sus comentarios no reflejan la realidad de las negociaciones y los hizo en un intento de prevenir la guerra”, o “Al Busaidi dijo la verdad y los bombardeos sobre Teherán solo unas horas después de la entrevista tienen como objetivo detener las negociaciones”.