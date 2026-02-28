El Manchester City luce rearmado antes de desafiar al Real Madrid

Mientras su legado inyecta a equipos de toda condición en todo el planeta, Pep Guardiola se reinventa con un equipo competitivo al que pocos reconocerían como suyo y al que muchos habían descartado en la liza por los títulos. A esta altura, cuando empieza marzo, está vivo y con aspiraciones en todas las competiciones. En la Premier, por ejemplo, es segundo a dos puntos del Arsenal tras pasar por la silla del dentista de Elland Road, feudo del coriáceo Leeds United, al que ganó (0-1) con gol del ghanés Antoine Semenyo justo antes del descanso.

LEE Leeds 0 Karl Darlow, Joe Rodon (Jaka Bijol, min. 86), Jayden Bogle (Daniel James, min. 75), Pascal Struijk, Gabriel Gudmundsson, James Justin (Joël Piroe, min. 86), Ethan Ampadu, Ilia Gruev (Wilfried Gnonto, min. 74), Brenden Aaronson (Lukas Nmecha, min. 64), Anton Stach y Dominic Calvert-Lewin MNC M. City 1 Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rayan Aït-Nouri, Marc Guéhi, Rúben Dias, Nico O'Reilly (Tijjani Reijnders, min. 69), Bernardo Silva, Rodri, Rayan Cherki (Nathan Aké, min. 87), Antoine Semenyo y Omar Marmoush (Savinho, min. 67) Goles 0-1 min. 46: Antoine Semenyo Arbitro Peter Bankes

Tarjetas amarillas Gianluigi Donnarumma (min. 84), Sávio (min. 91), Rayan Ait Nouri (min. 91) Tarjetas rojas Farke (min. 96)

Durante el mes de febrero el Manchester City jugó un partido de Copa, otro de Copa de la Liga y cinco de Premier League en los que mostró un pelaje que se comienza a interpretar desde la alineación. Sin apenas ausencias porque ha ido recuperando piezas (Doku, lesionado a finales de enero, ya estuvo en el banquillo) y apenas tiene en la enfermería a los croatas Kovacic y Gvardiol, el City se ha armado durante el último mes alrededor de nueve futbolistas que fueron titulares en todos los partidos antes de Leeds, un armazón al que Guardiola ha incorporado nuevas piezas para escribir nuevas páginas en su libreto. Interpreta nuevas partituras el laureado técnico catalán, que arma un equipo en torno a una columna básica, la que conforman Donnarumma bajo palos, los centrales Ruben Dias y Marc Guéhi, los registas Rodri y Bernardo Silva y los delanteros Haaland y Semenyo. El noruego no estuvo en Leeds porque según refirió su técnico sufría molestias en una rodilla a las que quitó importancia.

Hay dos recién llegados a esa base sobre la que se sustenta el City. Guéhi dejó el Crystal Palace ya avanzado el último mercado de invierno porque el club se movió rápido en cuanto supo que Gvardiol iba a estar varios meses fuera de juego por una fractura en la tibia de su pierna derecha. Ha entrado como un guante en el equipo, veloz cuando hay que adelantar la línea, fiero si es preciso replegarse, con buen pie para mover la pelota. “Me encanta rotar el equipo, pero una defensa estable es el principio de muchas cosas”. Junto a Guéhi juega Ruben Dias desde que hace tres semanas dejó atrás una lesión muscular. Y los laterales Nunes y Ait Nouri son dos de los ocho futbolistas que han jugado todos los partidos de Premier en febrero. La progresión del zurdo argelino es notable: ayer le dio el pase de gol a Semenyo en una de sus habituales incursiones en el área rival y su eclosión ha enviado a O’Reilly, una de las grandes noticias de la temporada del City, al mediocampo.

O’Reilly ejerció como mediocentro ofensivo durante bastantes años en la academia del City, pero es tan bueno y tiene tantas piernas que Guardiola no dudó en buscarle un sitio en el once aunque fuese como lateral izquierdo. Guardameta aparte, solo Haaland ha jugado esta temporada más minutos que él. “Nos da el físico que necesitamos en mediocampo… ¡Y es tan completo!”, dice Pep sobre su nueva joya.

Semenyo es el otro fichaje de enero que ha entrado directo al once. En Leeds marcó su gol número catorce en esta Premier. Diez los anotó para el Bournemouth, cuatro lleva ya en siete partidos con el City. Quienes decían que no era un jugador para Guardiola quizás no se habían percatado de que la mutación del equipo. El City puede que no sea tan pinturero como cuando De Bruyne o el ahora suplente Foden lo barnizaban a base de talentosas asociaciones, pero ahora es un equipo atlético con capacidad para jugar en cualquier terreno. Ocurrió en Leeds, donde el equipo local le sometió de inicio hasta que la falta de resuello agrietó su presión avanzada. Ahí el City tomó el balón y demostró capacidad para moverlo. Tardó 39 minutos en tirar a gol el equipo de Guardiola, pero fue un torrente en el final de la primera parte. Marmoush y O’Reilly avisaron antes de que casi sobre la bocina golpease Semenyo. El meta Darlow salvó a los locales con dos paradas excelsas, pero cuando hacia el final del choque el Leeds se lanzó hacia el empate el City volvió a coger pico y pala.

El gol del triunfo puso el foco sobre Cherki, que abrió la jugada con un pase toque delicioso. “A veces lo mataría y otras lo besaría”, apuntó Guardiola sobre él en las pasadas navidades. Tampoco podría negar que le sorprendiese esa dicotomía, la propia de uno de esos virgueros de escuela magrebí a los que les cuesta arrimarse a la senda de la regularidad, justo por la que ya camina Rodri, que volvió el día de año nuevo y desde entonces acumula horas de vuelo

El City, un equipo al que se le puede considerar en transición, luce rearmado y vivo en todas las competiciones. Cinco días después de que se decida su eliminatoria de Champions contra el Real Madrid tiene una cita en Wembley para jugar la final de la Copa de la Liga contra el Arsenal, el rival con el que compite por la Premier. Y entre medias del doble duelo continental le aguarda un partido en Newcastle para seguir en pie en la Copa.