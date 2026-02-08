Bernardo Silva revoluciona al City y mantiene viva la Premier

Hacían cola Cherki, Dias, Rodri, Semenyo y media plantilla para abrazarse a Erling Haaland, autor del penalti que adelantó al Manchester City en el minuto 93 de un partido estrepitoso. La felicidad los arrebataba, sobre todo al noruego, vociferante, desmelenado, alzando el puño ante la hinchada citizen congregada en el fondo visitante de Anfield. Quedaban 13 jornadas por disputar en la Premier. “Una eternidad”, según Guardiola. Dio igual. Sus jugadores celebraron la victoria ante el Liverpool con la vehemencia con que se festejan los triunfos decisivos. El 1-2 de Haaland puso fin a cinco visitas estériles al campo del gran adversario de la década después de remontar en los últimos minutos un 1-0 que habría dejado al City prácticamente fuera de la carrera por alcanzar al Arsenal. Ahora, tras el paso por el desfiladero y con el Arsenal todavía a seis puntos de distancia, el City se siente fortalecido para proseguir una persecución desesperada.

LIV Liverpool 1 Alisson Becker, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez (Federico Chiesa, min. 93), Dominik Szoboszlai, Virgil van Dijk, Florian Wirtz, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo (Curtis Jones, min. 84), Alexis Mac Allister, Mohamed Salah y Hugo Ekitiké MNC M. City 2 Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov (Rúben Dias, min. 60), Marc Guéhi, Rayan Aït-Nouri, Rodri, Bernardo Silva, Nico O'Reilly, Erling Haaland, Antoine Semenyo (Nathan Aké, min. 95) y Omar Marmoush (Rayan Cherki, min. 60) Goles 1-0 min. 73: Dominik Szoboszlai. 1-1 min. 83: Bernardo Silva. 1-2 min. 92: Erling Braut Haaland Arbitro Craig Pawson

Tarjetas amarillas Omar Marmoush (min. 41), Virgil Van Dijk (min. 46), Marc Guehi (min. 68), Alisson (min. 91), Erling Braut Haaland (min. 93), Bernardo Silva (min. 96) Tarjetas rojas Dominik Szoboszlai (min. 102)

El City se reconstruye por el camino. Viene dando tumbos. Lo dijo Guardiola el viernes. El equipo no ha alcanzado el máximo nivel, el punto que asegura el asalto a los títulos, ese estado de solvencia que se relaciona más con la continuidad en la excelencia que con los momentos esplendorosos. Este City, como sabe su entrenador, está superpoblado por jóvenes inexpertos. Demasiados. Así saltó al campo en Anfield. Con Nunes, Khusanov, Guéhi y Aït-Nouri en defensa. Con O’Relly, un pimpollo, en el mediocampo. Con Marmoush arriba y Semenyo de falso extremo. Una colección de muchachos que no se han visto en otra, metidos en un cuadrilátero incandescente, con la presión de ganar para que el Arsenal, que el sábado había triturado al Sunderland, no se les escapara a una distancia sideral.

Si el City dominó al Liverpool durante la primera parte en un ejercicio de precisión que abarcó todos los aspectos del juego, no fue porque los jóvenes evolucionaran de manera geométrica sino porque se produjeron coincidencias felices. La más importante fue la consolidación de la pareja Rodri - Bernardo Silva. En torno al mediocentro y su escudero, se tejieron las bases del control total. Si el Liverpool presionaba —mal, con Wirtz, Salah y Gakpo fuera de onda— entre Rodri y Bernardo se escabullían con el balón controlado. Si el City presionaba, Rodri y Bernardo se encargaban de coordinar las maniobras para que Van Dijk y Konaté no encontraran líneas de suministro. Hay parejas que levantan imperios. Bernardo y Rodri mejoraron los ataques y las defensas ante un adversario que cuando se vio en dificultades no recibió más ayuda que el esfuerzo extra de Mac Allister.

Haaland y Marmoush estuvieron cerca de adelantar al City en un primer tiempo que descubrió al Liverpool agazapado en su campo, a la espera de que aparecieran Wirtz y Gravenberch. Cuando Ekitike y Salah recibieron algún balón largo, se les cruzó Guéhi, cuando no Khusanov. Ahí reside la otra coincidencia que puede lanzar al equipo de Guardiola. Por fin, después de meses con problemas defensivos, llega la caballería. Guéhi, el fichaje de Navidad, parece un central imperativo, rápido, agresivo en los duelos instantáneos. Un antídoto contra las transiciones que tanto daño han hecho al City en los útlimos tiempos. Asociado a Khusanov y, sobre todo a Dias y Stones, pueden brindarle al equipo el fundamento que necesita para dar la batalla de la primavera: los títulos se ganan a partir de ahora.

Erling Haaland anota el penalti del 2-1, este domingo en Anfield. Michael Regan (Getty Images)

El Liverpool salió del descanso resuelto a no dejarse intimidar y si bien es cierto que apretó con un Wirtz y un Gravenberch más implicados, y que pudo marcar con un cabezazo de Ekitike, solo metió el 1-0 de falta directa. La barrera se deshizo y Szoboszlai lanzó un obús. Obligados a tirar de la tropa juvenil, Rodri y Bernardo debieron administrar energía para no quedarse a medio camino. La brecha la encontró Bernardo en el minuto 84 después de que Haaland atrajera a los centrales y le depositara un balón en el área chica con un pase de cabeza. El portugués punteó el empate y el partido comenzó a descontrolarse.

Guardiola: “Yo sigo a mi capitán Bernado Silva”

“Nos faltó serenidad en las áreas”, observó Guardiola tras el partido. “Pero al final se impuso uno de los mejores jugadores que he entrenado. Nuestro capitán, un futbolista increíble. Lo seguimos. Yo también lo seguí. Porque cuando un jugador pone al equipo por delante suyo y lidera con el ejemplo todos lo siguen, yo el primero”.

Fue en el fragor de los últimos minutos, con el cansancio y la confusión disparados, cuando Bernardo, omnipresente, lo vio claro. El pequeño jefe picó un balón para que Nunes corriera y Alisson lo derribó. Haaland ejecutó el penalti y se formó una montonera de hinchas y jugadores para celebrarlo como si hubiera sido el punto final del partido. El único que permaneció al margen fue Bernardo Silva, que corrió a reunirse con Guardiola en la banda. Hablaron como si quedara mucha tela que cortar. Faltaban cinco minutos para que se cumpliera el tiempo de prolongación.

La prudencia de Guardiola y su lugarteniente estaba justificada. Con el partido roto y sin nada que perder, empujados por las gradas, los jugadores del Liverpool se afanaron en empujar. El City acabó encerrado. La moneda giró en el aire. Algún balón caería en el lado rojo. Lo tuvo Mac Allister. El tiro del argentino fue al ángulo. Donnarumma se estiró para sacarlo. Voló y desvió con las falanges. Guardiola se agarró la cabeza. Su equipo había pasado al otro lado de la frontera. Después de dominar y sufrir un golpe de mala fortuna, se había recompuesto y había resistido. Sea como sea que acabe esta galopada, el técnico español puede felicitarse: en sus manos tiene un grupo de futbolistas con mucho corazón. No quieren rendirse. El primero, Bernardo Silva.