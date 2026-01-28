La Premier manda en la Champions: cinco equipos ingleses entre los ocho primeros clasificados

Cinco equipos ingleses entre los ocho primeros… y el sexto (Newcastle) a las puertas de entrar por la vía directo en los octavos de final. La Champions llega a la fase eliminatoria con dominio de la Premier y algún ilustre caído como Nápoles, Eindhoven o el Olympique de Marsella al que eliminó el gol postrero del portero del Benfica al Real Madrid. Ni el mejor guionista hubiese escrito un relato con tanto suspense y más si se considera que lisboetas y madrileños tienen un 50% de posibilidad de cruzarse en el playoff que se viene en febrero.

El Arsenal culminó un pleno de ocho victorias (3-2 al Kairat), el Liverpool acabó tercero tras masacrar (6-0) al Qarabag, que tenía réditos para convertir la derrota en inocua, el Tottenham no falló ante el ya eliminado Eintracht (0-2), el Manchester City se deshizo sin problemas del Galatasaray (2-0) y el Chelsea se hizo fuerte a costa de la desgracia del Nápoles. El campeón de la liga italiana se va de Europa sin llegar siquiera al playoff que abre la puerta a la continuidad en la competición de ocho equipos más. No acabaron ahí las sorpresas. París Saint-Germain e Inter, los finalistas del curso pasado, se quedan fuera de los ocho primeros. Los primeros empataron en el Parque de los Príncipes con el Newcastle en un partido que hubiera premiado al que hubiese ganado con el pase a octavos. Tendrán que pelearlo en el playoff porque el repóker de equipos ingleses en octavos apenas dejó espacio al Bayern, vencedor en Eindhoven (1-2), Barcelona y Sporting.

De todas las vueltas de tuerca que se le buscan al fútbol, la UEFA encontró una a medida de los aficionados con la jornada final de la liguilla previa de la Champions, un pasaje que hasta hace dos años estaba repleto de trámites y que con el nuevo formato se ha convertido en un apasionante carrusel. Los sabios de eso que llaman industria del fútbol aseguran que el negocio está en la dispersión horaria, pero en la máxima competición de clubs han reiventado la rueda con una jornada de 18 partidos en los que todos tenían algo en juego. Y en cuanto echó a rodar la pelota fue un no parar de acontecimientos.

En los diez primeros minutos emergieron los primeros protagonistas. Havertz, titular tras 357 agrios días, se dejó ver en el Arsenal con un pase de gol a Gyokeres, pero Calafiori cometió un penalti que lo dejó todo como había empezado. Dembelé falló un penalti en París ante el Newcastle y Vitinha enmendó con un golazo, el Brujas marcó dos goles y empezó a convertir la noche en un calvario para el Olympique de Marsella y en Manchester el inevitable Haaland castigó al Galatasaray. Ya nada se detuvo hasta un final con encadenados golpes de guion.

La noche fue frenética porque tuvo continuos cambios en la clasificación e intrincadas cábalas que no solo tenían que ver con los puntos sino con las diferencias de goles. A la postre hubo, obviamente, vencedores, vencidos y, sobre todo, una tropa de equipos implicados en la liza por entrar en los últimos puestos del top-24 y evitar echar el telón en Europa. Al final todo se sustanció en dos plazas que se tenían que repartir cuatro equipos. Se las llevaron, épica incluida, Bodo/Glimt y Benfica. Fuera se quedan el desnortado Marsella que cayó (3-0) en Brujas o el heroico Pafos, entrenado por Albert Celades tras la marcha de Juan Carlos Carcedo, al que le faltaron dos goles contra el Slavia (4-1). Tampoco entran Union St. Gilloise, Eindhoven, Athletic, Nápoles y Copenhague. No les bastó sumar nueve puntos en ocho jornadas. Más atrás se quedaron Ajax, Eintracht, Slavia, Villarreal y Kairat.