Cambio de mando 2026 en Chile: cuándo es, a qué hora asume José Antonio Kast y dónde ver la ceremonia en vivo

El presidente electo José Antonio Kast asumirá oficialmente la jefatura del Estado el próximo 11 de marzo en la ceremonia de cambio de mando presidencial. El acto marcará la transición entre el actual mandatario Gabriel Boric y la nueva administración que gobernará el país durante el próximo periodo.

Kast y Boric se han reunido en tres ocasiones como parte del proceso de transición, que ha iniciado el pasado 15 de septiembre. El evento de cambio de mando será uno de los hitos políticos más relevantes del calendario institucional chileno y forma parte de la tradición que se lleva a cabo cada cuatro años durante el mes de marzo.

Cuándo es el cambio de mando presidencial 2026

El cambio de mando se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de marzo a partir de las 12.00 (hora local). La ceremonia tendrá lugar en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso.

La jornada reunirá al presidente en ejercicio, Gabriel Boric, con el mandatario electo, José Antonio Kast. Se trata de un acto protocolar que simboliza la transición entre el gobierno saliente y la nueva administración.

La actividad se realiza ante el Congreso Pleno y contará con la presencia de autoridades nacionales, invitados extranjeros y representantes de distintos sectores políticos e institucionales.

La investidura y los símbolos de mando presidencial

La investidura oficial del nuevo jefe de Estado se realiza en el marco del cambio de mando presidencial. En esta ceremonia, el presidente electo recibe los símbolos de mando que representan la autoridad del cargo.

Entre estos elementos se encuentran la Banda Presidencial y la Piocha de O’Higgins, dos de los emblemas más importantes de la institucionalidad republicana chilena. La entrega de estos símbolos marca formalmente el momento en que el presidente electo José Antonio Kast asume sus funciones como presidente de Chile.

Dónde ver el cambio de mando presidencial 2026 en vivo

La ceremonia de cambio de mando será transmitida en vivo a través de TV Senado y TV Cámara, así como en las plataformas digitales de ambas corporaciones. El evento podrá seguirse por la mayoría de los canales de televisión abierta del país, que se sumarán a la cobertura del traspaso de mando presidencial. Asimismo, este diario llevará a cabo una transmisión en directo y la cobertura con todos los detalles del cambio de mando.

Una tradición de la República de Chile

La transmisión del mando presidencial es una actividad protocolar que forma parte de la tradición republicana en Chile y se realiza ante el Congreso Pleno. La ceremonia de 2026 corresponde a la novena que se celebra desde el retorno a la democracia en 1990.

Entre 1876 y 1973, la mayoría de las ceremonias oficiales de juramento presidencial se celebraron en el edificio histórico del Congreso Nacional, entre las calles Compañía y Catedral, actual sede del excongreso en Santiago.

En 1910, luego del primer centenario de la República, la fecha de asunción presidencial cambió en diversas ocasiones. En ese año, por ejemplo, el mandatario Ramón Barros Luco asumió el 23 de diciembre. La fecha del 11 de marzo se estableció de forma regular a partir de 1990.