Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo | La Guardia Revolucionaria responde a Trump: “Somos nosotros los que determinaremos el fin de la guerra”
El petróleo sigue a la baja después de que Trump dé por “casi terminada” la guerra en Irán | Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí informan de nuevos ataques
Momentos clave
La Guardia Revolucionaria iraní ha respondido a las declaraciones del lunes del presidente de EE UU, Donald Trump, que dio la guerra por “casi terminada”. El ejército ideológico del régimen de los ayatolás afirmó que no dejará entrar ni una gota de petróleo por el estrecho de Ormuz mientras persistan los ataques de EE UU e Israel y rechazó las “tonterías” de Trump. “Somos nosotros los que determinaremos el fin de la guerra”, dijo un portavoz. A su vez, Trump amenazó con lanzar ataques “20 veces más duros” contra Irán si sigue bloqueando el tráfico de crudo. No obstante, el precio del petróleo sigue este martes en caída y cede cerca de un 6%, hasta los 93,5 dólares por barril. Mientras, siguen los ataques en el undécimo día de conflicto. Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí han informado de nuevos bombardeos esta madrugada. La milicia chií libanesa también ha lanzado drones y cohetes contra Israel, quien ha respondido con bombardeos sobre el sur de Líbano.
Aterrizan un nuevo vuelo con 250 españoles procedentes de Omán
Un vuelo A330 con 250 españoles a bordo ha llegado esta noche a España procedente de Omán, según informa el Ministerio de Defensa en un tuit.
El país más joven de Oriente Próximo es el que está redibujando los contornos de la región. Israel aún no existía cuando dos diplomáticos —el británico Mark Sykes y el francés François Georges-Picot— esbozaron en mayo de 1916 un mapa de influencias para repartirse las provincias del moribundo imperio otomano. En los pliegues de esos contornos mal trazados crecieron las semillas de un siglo de conflictos. El acuerdo inauguró la era del tutelaje francobritánico, bajo la máxima del divide et impera, enfrentando entre sí a las tribus árabes después de seducirlas con promesas de Estados nación.
“Bienvenidos a nuestra casa”. Sofía Salvador y María Tulitzeba bajan en chanclas en el ascensor de un centro comercial de Haifa —la principal ciudad del norte de Israel, atacada estos días tanto por Irán como por la milicia libanesa Hezbolá― desde la zona en superficie (que alberga un supermercado, una farmacia y algunas cafeterías) hasta la planta -5, donde llevan días instaladas. Allí hacen vida día y noche, en una tienda de campaña donde se sienten más seguras. No están solas: la planta, casi la más profunda del aparcamiento, se ha convertido en un minibarrio subterráneo con una treintena de tiendas de campaña, niños correteando, perros deambulando y familias comiendo en mesas de plástico. Como en un camping al aire libre, pero en tiempos de guerra y bajo la luz de los neones, encendidos las 24 horas.
Irán responde a Trump: “Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra”
La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este martes que serán Teherán quien determinará el fin de la guerra, en respuesta a las palabras del presidente de EE UU, Donald Trump, de anoche. El republicano dio declaraciones contradictorias sobre el futuro inmediato del conflicto, diciendo primero que “prácticamente había terminado” y luego que aún no sabía “hasta dónde podían llegar”.
Irán sostiene que sus misiles son “ahora más potentes que al inicio de la guerra” y que tiene la capacidad de “expandir” el conflicto. “Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra”, subraya el cuerpo militar de élite en un comunicado difundido por la agencia Fars. (Efe)
Apenas unas semanas después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, defendiera en la Conferencia de Seguridad de Múnich una Europa fuerte frente a la deriva trumpista, sin renunciar a la alianza transatlántica, la guerra contra Irán le ha puesto en la diana de las críticas por su silencio y su actitud complaciente ante Donald Trump durante la comparecencia pública de ambos el pasado martes en el Despacho Oval. La escena desató la incomprensión y las críticas tanto dentro de Alemania como entre sus socios europeos.
Irán dice que China, Rusia y Francia les han contactado para hablar de un alto el fuego
El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, ha dicho que varios países, entre ellos China, Rusia y Francia, se han puesto en contacto con Teherán para hablar de un posible alto el fuego.
Durante una entrevista, recogida este martes por la agencia persa ISNA, Gharibabadi también precisó que “nuestra primera condición para un alto el fuego es que la agresión no se repita”.
Ante las peticiones de alto el fuego, Gharibabadi dijo que la respuesta es clara: “No iniciamos la agresión ni la guerra”, y defendió que su país se está defendiendo. Sus palabras llegan después de que el domingo el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, rechazara los llamamientos a un alto el fuego inmediato durante una entrevista concedida al programa Meet the Press de la cadena estadounidense NBC. (Efe)
Cinco jugadoras de la selección de fútbol de Irán se quedan en Australia tras negarse a cantar el himno en un partido de la Copa de Asia
Cinco de las jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán han conseguido visados humanitarios tras solicitar asilo político en Australia, donde el lunes disputaron un partido ante la selección australiana. Las futbolistas han solicitado el asilo ante el temor a las represalias que puedan encontrarse al volver a su país tras negarse a cantar el himno nacional al comienzo de un encuentro de la Copa de Asia, el torneo equivalente a la Eurocopa.
“Los australianos están conmovidos por la situación de estas valientes mujeres”, declaró este martes el primer ministro australiano, Antony Albanese, en una conferencia de prensa en Canberra, un día después de que la policía ayudase a que las jugadoras escapasen a los representantes oficiales que acompañaban a la delegación. “Están seguras aquí y deberían sentirse como en casa”, ha añadido. El ministro australiano del Interior, Tony Burke, explicó que las conversaciones con las deportistas comenzaron en la madrugada del lunes y que finalmente cinco de ellas manifestaron su deseo de permanecer en Australia.
Las jugadoras que han rechazado regresar a su país han sido identificadas como Zahra Sarbali Alishah, Mona Hamoudi, Zahra Ghanbari, Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanizadeh. Están bajo protección policial en un lugar no desvelado. Albanese ofreció la ayuda de su país al resto de jugadoras, pero ya el resto de la delegación ha partido en autobús de su hotel en Gold Coast hacia el aeropuerto de la localidad.
Las futbolistas iraníes fueron llamadas “traidoras” por Teherán por no cantar el himno nacional durante su debut en el campeonato en un partido contra la selección de Corea del Sur. El equipo femenino, que sí cantó el himno nacional en su segundo y tercer partidos, concluyó el domingo su participación en el torneo tras caer derrotadas 2-0 ante Filipinas.
El presidente estadounidense, Donald Trump, elogió al dirigente australiano por permitir a las futbolistas quedarse en su país y ofreció también su país como anfitrión de las jugadoras.
En 2005, Mahdi Karroubi, el clérigo moderado que concurrió como candidato a las elecciones presidenciales, se quejó en una carta al entonces líder supremo, Ali Jameneí, por la intromisión de su segundo hijo, Mojtaba, en favor del populista Mahmud Ahmadineyad, que terminó alzándose con una victoria manchada por acusaciones de fraude masivo. En su carta, Karrubi aludía al joven Jameneí —nombrado este domingo tercer líder supremo de la República Islámica de Irán— con un apelativo: “Aghazadeh”, el hijo del señor. La respuesta del ayatolá Jameneí fue profética: “Él [Mojtaba] no es un aghazadeh, sino el propio Agha (señor)”. Ese es el tratamiento utilizado por los seguidores más fieles de la República Islámica para referirse al líder supremo.
Si un observador ajeno se fijara en el mercado del petróleo en las últimas horas, podría definirlo como una enorme montaña rusa. Olas de compra o de venta han provocado diferencias históricas en los precios en apenas unas horas, y los operadores, presa del nerviosismo, se han dejado arrastrar por los movimientos extremos. Con el polvorín de Oriente Próximo en máxima tensión, el precio del barril llegó a rozar los 120 dólares el lunes para, en minutos, bajar al entorno de los 90. Este martes se mantiene la caída y el crudo cede cerca de un 6%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo anoche que el conflicto con Irán “ya está casi terminado”, palabras que provocaron euforia en los mercados. A ello se une la posible reducción de sanciones a Rusia para el petróleo y la reunión que hoy mantendrán los miembros del G7 para probablemente acordar liberar reservas de emergencia. Aunque todas las medidas se encaminan a aflojar la presión sobre el precio del crudo, la incertidumbre sigue siendo inmensa, y cualquier suceso puede volver a marcar un punto de giro.
Las Bolsas europeas apuntan al rebote con el petróleo a la baja
La esperanza de que la guerra en Irán acabe pronto, tras declarar Donald Trump que “está casi terminada”, alivia a los inversores, que retoman su apuesta por el riesgo. Las Bolsas repuntan después de varias jornadas caóticas y el precio del petróleo retrocede. Las acciones europeas apuntan a subidas de alrededor del 1% pese a que los futuros del S&P caen ligeramente. En Asia, la sesión es positiva y el índice MSCI Asia Pacific sube un 2,4%, mientras que el índice Compuesto de Shanghái gana un 0,4% y e Hang Seng de Hong Kong suma un 1,6%. El Nikkei de Japón se anota un 2,1%.
El petróleo sigue en caída tras las palabras de Trump sobre Irán
Con el polvorín de Oriente Próximo en máxima presión, el precio del barril llegó a rozar los 120 dólares el lunes para, en minutos, bajar al entorno de los 90, una diferencia histórica para un solo día. Este martes se mantiene la caída y el crudo cede cerca de un 6%. Los contratos de Brent, de referencia en Europa, bajan este martes algo más de 5 dólares, un 5,5%, hasta los 93,5 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense pierde un 6,3%. Ambas referencias llegaron a caer hasta un 11% durante la madrugada, para después recuperar algunas pérdidas.
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí informan de nuevos ataques
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí reportaron este martes nuevos ataques sobre su territorio, en el undécimo día de guerra en Irán.
El Ministerio de Defensa de EAU informó a través de X de que sus defensas aéreas interceptaron varios misiles y drones procedentes de Irán y solicitó a la población “seguir las instrucciones de seguridad”.
La Guardia Nacional de Kuwait “interceptó y derribó con éxito seis drones” en los sectores norte y sur del país, anunció la agencia estatal de noticias.
El Ministerio del Interior de Baréin, por su parte, instó a la población a dirigirse “al lugar seguro más cercano” y mantener la calma en medio de las últimas sirenas antiaéreas que han sonado en el país, sin que las autoridades hayan informado por el momento de ataques concretos.
El portavoz del Ministerio de Defensa de Arabia Saudí también declaró que su ejército interceptó dos drones que volaban hacia el este del país, tres horas después de que las defensas de Riad interceptaran otros dos vehículos aéreos no tripulados cerca de la gobernación de Al Kharj.
La mayoría de los países de Oriente Próximo que albergan bases militares o legaciones de Estados Unidos han sido objetivo de ataques iraníes desde el 28 de febrero, cuando EE UU e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica. (Efe)
Hezbolá ataca con drones y cohetes posiciones militares de Israel
El grupo chií libanés Hezbolá lanzó en la madrugada de este martes varios ataques con artillería, drones y cohetes contra posiciones militares israelíes al sur de Líbano e Israel, informan medios vinculados al grupo.
Entre los objetivos se encuentran emplazamientos donde permanecen soldados israelíes en las ciudades de Markaba y Aitaroun, ambas en el sur de Líbano, y un cuartel en la población israelí de Yiftah, entre otras, recogen una serie de comunicados publicados en el portal Central Media, vinculado a Hezbolá. Según estas informaciones, al menos dos tanques israelíes recibieron daños durante la ofensiva en Markaba.
Los ataques, dice Hezbolá, son la respuesta a la ofensiva israelí contra decenas de ciudades y pueblos libaneses, incluidos los barrios del sur de Beirut.
Desde hace una semana, Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este de Líbano, además de las afueras sur de Beirut, mientras que Hezbolá continúa lanzando algunos ataques de impacto limitado contra el norte israelí. (Efe)
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad del conflicto de Oriente Próximo de este martes, un día después de que el presidente de EE UU, Donald Trump, asegurase que la guerra está “casi terminada”. Bien es cierto que poco después amenazó a Irán con ataques “20 veces más fuertes” si los iraníes bloquean el paso del petróleo por el estrecho de Ormuz. En las últimas horas, Irán ha lanzado una nueva oleada de misiles contra ISrael, según ha denunciado el ejército israelí. Emiratos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí también han denunciado nuevos ataques por parte del régimen iraní. Por su parte, Hezbolá también ha atacado con drones y cohetes Israel, que ha respondido a su vez con nuevos lanzamientos.
Tras las declaraciones de Trump, el precio del petróleo se ha relajado y cae cerca de un 6%, hasta los 93 dólares por barril.
